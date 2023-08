Jaime Bayly recordó a Diego Bertie a un año de su muerte: "Él vive en mi corazón para siempre"

Hace un poco más de un año, Jaimy Bayly insinuó que tuvo una corta relación con Diego Bertie; sin embargo, el actor lo confirmó en el programa de Magaly Medina y catalogó su romance como "no relevante".

Un par de meses después, el actor falleció y el escritor reveló que fue su esposa quien le comunicó la triste noticia. Este sábado que se cumple un año de su muerte, decidió recordarlo con un sentido mensaje.

“Me rompió el alma, me partió el corazón, saber que había partido. Sin ninguna duda ha sido una de las personas que más he querido, que más he admirado. El actor vive en mi corazón, estará siempre ahí, lo recuerdo con cariño y admiración. Quiero creer que está en un lugar mejor. Vuela alto, sé feliz”, dijo Jaime Bayly en su video titulado El actor publicado en YouTube.

En otro momento, rememoró los momentos que tuvo con Diego Bertie cuando vivieron juntos. Según Bayly, fueron muy felices en ese tiempo: "Sentí que había encontrado mi vida, mi destino. Sentí que mi destino era amarlo, estar cerca de él, verlo feliz”.

“El actor me perdonó, porque vino a mi programa y yo lo entrevisté. Fue amable conmigo y dijo que había leído la novela. Él no quería decir públicamente que le gustaban los hombres. Yo sí salí del clóset cuando publiqué esa novela. El actor se atrevió por fin a salir del clóset, tenía 54 años”, finalizó.

Festival de Cine de Lima 2023 presentará In Memorian Diego Bertie

El Festival de Cine de Lima 2023 realizará la muestra In Memorian Diego Bertie en la que se proyectará Bajo la piel, película cuyo trabajo traspasó fronteras, convirtiéndose en un referente de la escena nacional en teatro, cine, televisión y la música.

La película dirigida por Francisco Lombardi también contó también con las actuaciones de José Luis Ruiz, Gianfranco Brero y la actriz española Ana Risueño. La historia de la película empieza cuando una serie de jóvenes aparecen asesinados al estilo de la cultura mochica en Palle, el policía Percy Corso tendrá que indagar para dar con los asesinos. Con la ayuda de Marina, una patóloga forense, y un profesor especialista en los moche, el policía deberá hacer frente a sus miedos y darle fin a este caso.

Bajo la piel se estrenó en 1996, y además de abordar aspectos relacionados con la crítica al comportamiento social, también explora otras vertientes argumentativas como el drama pasional y el thriller. De esta manera, configura una cinta enigmática. Para muchos, esta película es una de las más importantes en la carrera de Diego Bertie. Su historia de suspenso nos entrega una trama al estilo Hitchcock.

La función de Bajo la Piel se llevará a cabo el día 17 de agosto a las 6:30 p. m. en la Sala Robles Godoy en el Ministerio de Cultura, el ingreso es libre, por orden de llegada y sujeto a aforo.