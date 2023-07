Jaime Bayly: “Quería saber qué cosa hizo Gabo para que Vargas Llosa lo odiara el resto de su vida”

Jaime Bayly dio detalles de cómo se originó la idea de escribir ‘Los Genios’, uno de los libros más llamativos, y probablemente más vendidos, en la Feria Internacional del Libro de Lima 2023. RPP Noticias estuvo presente en el discurso dado por el escritor el último sábado 22 de julio en el auditorio Blanca Varela donde estuvieron cientos de personas, quienes esperaban conocer al autor del libro sobre el puñetazo de Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez, conocido como Gabo.

Bayly inició su presentación asegurando que conocía a ambos personajes. Primero, según detalló el presentador de televisión, estuvo con Mario Vargas Llosa, a quien conoció en 1982 en una cena dentro de un chifa cuando era reportero del desaparecido diario La Prensa, en una playa de Paracas donde le consultó por el incidente con Gabo.

“Me atreví y le pregunté ¿Mario por qué le pegaste a Gabo? ¿Qué pasó? ¿qué le hizo Gabo a Patricia? Mario no me quiso contestar en Paracas, me dijo no me iba a responder. Me dijo “de eso no voy a hablar ni ahora ni nunca”. Para mí fue evidente que el tema lo abochornaba y le causaba un disgusto tal vez porque, en el fuero íntimo, él sabía que no debió darle a Gabo un puñetazo”, manifestó el autor de ‘No se lo digas a Nadie’.

En ese sentido, Jaime Bayly mencionó que antes de retirarse, Vargas Llosa le dijo que ese suceso de su vida debería “ser investigado por sus biógrafos” y que sería ellos quienes podrían averiguar lo que en realidad pasó. “Ese año Gabo había ganado el Premio Nobel de Literatura, pero antes habían sido muy amigos. Casi toda una década, no solo fueron amigos, sino vecinos en Barcelona. Incluso fueron compadres, Mario le pidió a Gabo que sea padrino de su segundo hijo, Gonzalo”, agregó Bayly.

Jaime Bayly Letts es un escritor, presentador de televisión y periodista peruano radicado en Estados Unidos. | Fuente: Instagram

Jaime Bayly dijo que le preguntó a Mario Vargas Llosa por qué le pegó a Gabriel García Márquez. | Fuente: RPP Noticias

Versión de García Marquez

En otro momento, el periodista señaló que también le preguntó a Gabriel García Márquez sobre lo ocurrido con Vargas Llosa y que a diferencia de este último (quien se enfadó cuándo se lo preguntaron), el nobel colombiano le respondió con “una risa extendida y cálida”. “Me miró a los ojos y me dijo yo no me peleé con él, él se peleó conmigo”, dijo Bayly.

Seguidamente, mencionó que fue Carmen Balcells, editora literaria y amiga de Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, quien le confesó que Gabo quería reconciliarse con el nobel peruano pero que este “nunca lo perdonó ni siquiera en sus últimos días”. “Yo quería saber qué cosa hizo Gabo para Vargas Llosa lo odiara el resto de su vida. Quise investigar, pero ninguno de los Vargas Llosa me quería contar”, sostuvo.

Finalmente, Jaime Bayly argumentó que, como no tenía el testimonio de Gabo ni de Patricia Vargas Llosa, empezó a conversar con amigos del autor colombiano en su programa en Miami, quienes en privado le comentaban lo que ellos creen que sucedió. Es así como mencionó que el libro ‘Los Genios’ se basa en la imaginación “que es una suerte de video”.

“El libro es insolente e irreverente. Yo no busco transmitir un mensaje moral. Esta es una pregunta muy simple ¿por qué Vargas Llosa le pegó a García Márquez? Yo solo quise reconstruir que pasó con una visión literaria que no son los hechos policiales”, señaló.