Jaime Carmona: ¿quién era el cantante de cumbia que fue asesinado en Independencia? [VIDEO]

El último martes, el cantante de cumbia Jaime Carmona fue asesinado por presuntos sicarios en el distrito de Independencia. Este hecho causó conmoción en sus familiares y fanáticos ya que todo ocurrió mientras transmitía su presentación en vivo por su cuenta de TikTok.

¿Quién era Jaime Carmona, cantante asesinado en Independencia?

Desde pequeño inició su carrera musical hasta que llegó a formar parte de las filas del grupo Los Claveles de la Cumbia donde se hizo conocido por su interpretación de la canción Evidencias. Sin embargo, dio un paso al costado para iniciar como solista, no obstante, tuvo que aplazarlo por la pandemia de la COVID-19.

Recientemente, Jaime Carmona formó su orquesta Los Taytas y grabó varios videoclips, uno de ellos es Le hace falta un beso donde participó Rocío Miranda, además, ha rendido homenaje a Juan Gabriel. El músico también tenía otros negocios como los restobares: uno tiene el nombre El Norteñito y el otro, Barcelona, relacionado el equipo de fútbol.

Además, formó parte de La Voz Perú 2023. En las audiciones a ciegas, Maricarmen Marín y Mauricio Mesones voltearon sus sillas y destacaron su performance del tema Me sobran las palabras. Luego de escuchar sus devoluciones, escogió el equipo de la cantante. Después de avanzar en las etapas, se quedó en el knockout siendo vencido por Giani Méndez.

En su cuenta de TikTok, Jaime Carmona promocionaba sus presentaciones musicales y realizaba transmisiones en vivo para sus seguidores.Fuente: @jaimecarmona_eltayta

Jaime Carmona estuvo en La Voz Perú

“¡Hola, yo me llamo Jaime Carmona y tengo 31 años!”, se le escuchó decir al cantante de cumbia antes de hacer su audición a ciegas en La Voz Perú en su edición 2023. “Bueno, yo me considero una persona muy espontánea, muy alegre, sociable, pero sobre todo muy trabajador”.

En el video, contó que, justamente, tras dejar Los Claveles de la Cumbia, quiso emprender en su orquesta. “Decidí armar mi propia orquesta e invertí casi todos mis ahorros en ese proyecto”. Sin embargo, la pandemia hizo poner un alto a su sueño.

“Lamentablemente, me cayó la pandemia. Aun así, no me di por vencido. Busqué la manera de salir adelante. Empecé a vender productos de limpieza, alcohol. Poco a poco fui capitalizándome nuevamente. Y, bueno, después empecé a abrir el tema de restaurante. Hasta el día de hoy que tengo dos locales. Los dos son restobares”, comentó.

Tras haber salido adelante pese a las adversidades, Jaime Carmona esperaba ser una ventana para los jóvenes que quieren seguir sus sueños: “Me siento muy orgulloso de mí mismo, de las cosas que he logrado. ¿Por qué? Porque lo he hecho con mucho esfuerzo. Como te repito, nunca me doy por vencido. Si se viene una adversidad, bueno, me detengo un momento y siempre planeo la manera de salir adelante. También dar un mensaje a los jóvenes que persiguen un sueño, que no se rindan, que sigan adelante, que todo se puede, siempre y cuando uno sea perseverante, sea disciplinado. Entonces, vengo de verdad con todas las ganas, con toda la energía, con toda la mente positiva y voy a dar todo de mí para que las cosas salgan bien”, dijo en ese entonces.

Velan restos de Jaime Carmona en Los Olivos

El conocido local de eventos El Huaralino, ubicado en el distrito limeño de Los Olivos, es el lugar donde se velan los restos del cantante de cumbia Jaime Carmona, quien fue asesinado cuando brindaba una presentación en una barra cevichera en el distrito de Independencia.

Familiares y amigos del cantante de 33 años le dan el último adiós en el velatorio organizado al interior del mencionado lugar, donde ha sido velado durante toda la madrugada. Posteriormente, sus restos serán trasladados hacia otro lugar para continuar con el velatorio. Al parecer, sería en el domicilio del fallecido artista, donde permanecería unas horas más para, posteriormente, darle sepultura.

La familia ha evitado pronunciarse sobre las amenazas que habría recibido Jaime Carmona. Sin embargo, RPP pudo acceder a una denuncia que él presentó en 2019, donde detalla que habría recibido llamadas amenazantes, donde le decían que para cantar en el Cono Norte tenía que 'arreglar' con alguien.

En ese mismo año, reportó que su manager fue víctima de lesiones por arma de fuego también en el distrito de Independencia.

