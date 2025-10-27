"Happy day, morchi": Jefferson Farfán celebra su cumpleaños en Miami junto a Xiomy Kanashiro y un tierno mensaje de amor

Entre brindis, mensajes y gestos de cariño, el exfutbolista celebró un nuevo año de vida junto a Xiomy Kanashiro y sus dos hijos mayores.

El exfutbolista Jefferson Farfán celebró su cumpleaños número 41 en Miami, rodeado de amor y buena compañía. A la celebración asistieron sus dos hijos mayores y su pareja, Xiomy Kanashiro, quien le dedicó un tierno mensaje en redes sociales: “Happy day, morchi. Por más momentos juntos. Te amo”.

En sus historias de Instagram, la modelo y bailarina compartió algunos momentos del festejo: desde un brindis con champán hasta una tarde romántica a bordo de un yate, disfrutando del sol y el mar. En una de las imágenes se observa a la pareja muy cariñosa, mientras que en otras aparece Farfán compartiendo con sus hijo Adriano, fruto de su relación con Melissa Klug.

¿Boda a la vista?

La romántica celebración llega pocas semanas después de que Jefferson Farfán sorprendiera a sus seguidores al insinuar una posible boda con Xiomy Kanashiro, apenas ocho meses después de confirmar su relación.

Durante una emisión de su podcast Enfocados, Farfán conversó con el exfutbolista croata Ivan Rakitic. En medio de la charla, su compañero Roberto Guizasola bromeó con el europeo: “¿Sigues casado?”. Rakitic respondió recordando cómo conoció a su esposa, lo que llevó a Guizasola a comentar: “Mi hermano Farfán también está enamorado, ya se va a casar”. Farfán no dudó en seguirle el juego y respondió: “Qué linda historia, hermano… yo también ya me caso pronto”.

¡Feliz cumpleaños, Jefferson!

El cumpleaños de La Foquita no pasó desapercibido entre sus amigos y colegas. En redes sociales, recibió saludos de distintas figuras del deporte y la televisión.

El exfutbolista Juan Manuel Vargas, uno de sus amigos más cercanos, le escribió: “Te mando un fuerte abrazo, cabeza de pulpo. Un beso grande”.

Por su parte, la actriz Vanessa Jerí le dedicó un mensaje reflexivo: “Hoy celebra tu historia, honra tus logros y abraza cada nuevo comienzo con firmeza. Que la vida te sonría siempre porque lo mereces”.

El jugador Luis Advíncula también se sumó a los saludos: “Feliz cumpleaños, Agustín. Lo mejor siempre para ti, mi negro. Gracias por todo, se te quiere de a gratis”.

Finalmente, su tío Cuto Guadalupe le escribió con afecto: “Feliz cumpleaños, Jefferson Agustín Farfán Guadalupe. Sabes que te amo mucho. Que la sigas pasando increíble”.

