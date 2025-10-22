Melissa Klug confiesa "crisis de pareja" con Jesús Barco y ratifica su separación, según Magaly TV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Melissa Klug habría terminado, otra vez, su relación con Jesús Barco. Esto, luego de que se mostrarán imágenes del futbolista peruano en una azotea con piscina junto a los jugadores Carlos Ascues y Alexi Gómez y otras dos mujeres que estaban en bikini.

En efecto, el programa Magaly TV: La Firme mostró al exjugador de Sport Boys y Universitario tomando cerveza al lado de los dos deportistas mientras reían acompañados de las féminas demostrando una gran confianza.

De igual manera, Barco apareció hablando por teléfono en la noche el mismo día antes de continuar con la celebración en un Airbnb donde estaban los mencionados jugadores.

Ante esto, el programa de espectáculos se contactó con Melissa Klug quien mostró, en mensajes de WhatsApp, que ya sabía de las reuniones de su pareja. “Acá él está jugando, pero está saliendo con una de acá de Huánuco”, se lee en la imagen de un comentario capturado por Klug. “Mira lo que mandan”, escribió la empresaria.

Al ser consultada por Magaly TV de si decidió romper con Jesús Barco tras las imágenes, la popular ‘Blanca de Chucuito’ respondió: “Cómo dije, estamos separados atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Como te dije supuestamente hasta lo que yo sabía no era por terceras personas”.

Por otro lado, la expareja de Jefferson Farfán consideró como “falta de respeto” que el deportista nacional ande en salidas ajenas a su relación.

“Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres. Yo los he visto cuando he estado allá. Pero ya pues, el simple hecho de estar él presente es una falta de respeto. ¿Qué más habrán hecho? No lo sé”, sostuvo Klug. Finalmente, Melissa señaló: “Ahora estoy mentalizada en recuperarme. Yo sabré que decisión tomar”.

Melissa Klug afirma estar separada de Jesús Barco tras "atravesar crisis" de pareja. | Fuente: Instagram

Melissa Klug y Jesús Barco publican curiosos mensajes en Instagram

En medio de los rumores de una presunta separación entre ambos, tanto Melissa Klug como Jesús Barco decidieron compartir curiosos mensajes en sus historias en Instagram avivando una etapa de reflexión de los dos.

Primero fue el exjugador de Universitario y Sport Boys quien puso este martes una imagen de un pequeño niño en un ring de box mostrando sus ganas de seguir adelante con su vida. “Reset, restart, refocus (reiniciar, reenfocar)”, se lee en el post.

Por su parte, Melissa Klug compartió unos versos donde deja entrever que está en búsqueda de su tranquilidad para seguir enfocada en sus proyectos personales y profesionales.

“Tu mente cree lo que le dices: Dile que vendrán días maravillosos. Dile que todo estará bien. Dile que vas a poder lograrlo. Dile que vas a superar todo. Dile que eres increíble. Dile cosas bonitas”, expresó Klug en una publicación reposteada desde otra cuenta.

Melissa Klug y Jesús Barco difunden mensajes en sus historias en Instagram tras supuesta separación.Fuente: Instagram

Melissa Klug avivó posible separación de Jesús Barco tras comunicado

Melissa Klug avivó rumores de separación de Jesús Barco luego de compartir un sorpresivo comunicado donde anunciaba su separación del futbolista peruano. Sin embargo, la empresaria de 41 años eliminó su pronunciamiento minutos después sin dar mayor explicación.

Fue el tiktoker Ric La Torre quien anunció que la 'Blanca de Chucuito' había publicado en sus historias en Instagram un comunicado señalando que su relación con el exjugador de Universitario había terminado.

"Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza", escribió Klug semanas después de poner fecha a su boda con Barco.

Además, la expareja de Jefferson Farfán mencionó que su decisión es para tener un camino “con paz". "Hoy elijo mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal", sostuvo.

Cabe resaltar que Melissa Klug y Jesús Barco no publican fotos juntos desde hace más de dos meses. Fue el último 3 de agosto que la pareja compartió un carrusel de fotos junto a su hija Cayetana.