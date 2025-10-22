Xiomy Kanashiro descarta reunirse con Yahaira Plasencia: "No está en mis planes juntarme"

Xiomy Kanashiro negó tener planes de boda con Jefferson Farfán tras 8 meses de relación. | Fuente: Instagram (xiomykanashiro)

Xiomy Kanashiro negó que esté planeando casarse con Jefferson Farfán porque considera que todavía es muy pronto para hacerlo. La actriz cómica aseguró que el exfutbolista todavía no le ha pedido la mano, ya que ambos están concentrados en sus proyectos profesionales.

"Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos, nuestra relación empezó el 6 de enero de este año, tenemos ocho meses como pareja", detalló Kanashiro en entrevista para el programa Ponte en la cola.

Asimismo, la también cantante dijo que mantener una relación con una figura pública como el exdelantero de la Selección Nacional no es sencillo.

"Es difícil estar con una persona pública, porque siempre está expuesta, pero tratamos de guardar algunas cosas para nosotros, aunque lo que publicamos en nuestras redes es porque nos nace", explicó.

Además, contó que algunas publicaciones en redes sociales no siempre son recientes. "Por ejemplo, esa foto donde estamos con unos globos fue tomada hace un mes y recién se publicó", precisó.

Kanashiro también se refirió a los anillos que ella y Farfán habían mostrado en redes sociales, aclarando que se trata de algo simbólico. "A veces se confunden con el anillo que me regaló mi mamá. Es un acto simbólico que tenemos los dos", comentó.

Yahaira Plasencia fue consultada por Jefferson Farfán en Telemundo

Yahaira Plasencia, quien estuvo en varios programas televisivos en Miami días atrás, fue consultada por Jefferson Farfán debido a la letra de su reciente tema El ex Machito, el cual se volvió viral en redes sociales.

Fue en el programa Hoy Día, de Telemundo, que el reconocido conductor mexicano Carlos Calderón preguntó a Yahaira Plasencia por el fondo de la letra en su canción recordando su pasado amoroso con Jefferson Farfán.

"Aquí ya metidos en el chisme. Hablando de machitos. Yo sé que tuviste una relación amorosa con un futbolista muy famoso peruano, con Jefferson Farfán, que fue muy mediático”, comenzó diciendo Calderón provocando la risa nerviosa de la cantante peruana.

“No sé, ¿tendrá algo que ver este tema? porque tiene una frase ahí que dice: ‘¿Qué te pasó? ¿Por qué muy machito? Jugador se metió otro gol y se quedó solito’”, sostuvo. Las palabras del presentador hicieron reír al equipo de producción, así como a la misma Yahaira, quien evitó referirse directamente a ‘La Foquita’.

“Esta canción va dedicada para todos esos hombres tramposos y mujeriegos. Al que le caiga el guante que se lo chante como dice la frase”, respondió la intérprete de Y le dije no. “De portero, mejor”, replicó Calderón. “Sí, mejor todavía”, señaló la artista de 31 años.