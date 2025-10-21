Xiomy Kanashiro cree que es muy pronto para casarse con Jefferson Farfán: "Tenemos 8 meses como pareja"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pese a que su relación pasa por un buen momento, Xiomy Kanashiro negó que esté planeando casarse con Jefferson Farfán porque considera que todavía es muy pronto para hacerlo. La actriz cómica aseguró que el futbolista todavía no le ha pedido la mano, ya que ambos están concentrados en sus proyectos profesionales.



"Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos, nuestra relación empezó el 6 de enero de este año, tenemos ocho meses como pareja", detalló Kanashiro en entrevista para el programa Ponte en la cola.

Asimismo, la también cantante comentó que mantener una relación con una figura pública como el exdelantero de la Selección Nacional no es sencillo.

"Es difícil estar con una persona pública, porque siempre está expuesta, pero tratamos de guardar algunas cosas para nosotros, aunque lo que publicamos en nuestras redes es porque nos nace", explicó.

Además, contó que algunas publicaciones en redes sociales no siempre son recientes. "Por ejemplo, esa foto donde estamos con unos globos fue tomada hace un mes y recién se publicó", precisó.

Los anillos simbólicos de la pareja

Kanashiro también se refirió a los anillos que ella y Farfán habían mostrado en redes sociales, aclarando que se trata de algo simbólico.

"A veces se confunden con el anillo que me regaló mi mamá. Es un acto simbólico que tenemos los dos", comentó.



Por su parte, Christian Kanashiro, padre de Xiomy, opinó en la misma entrevista que aunque confía en que su hija se casará, considera que aún no es el momento adecuado. "Sé que se casará y me dará nietos, pero creo que es muy pronto para dar ese paso", expresó.

Cuando la pareja mostró sus anillos en redes sociales, el padre de la bailarina no dudó en dejarle un mensaje al exfutbolista: "Cuida siempre de mi princesa".



Xiomy Kanashiro revela que paga sus salidas con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro afirma que paga sus salidas con Jefferson Farfán. La actriz reveló que no tiene ningún problema en invitar "a cenar y al cine" a su actual pareja.

Fue durante el episodio del podcast Doble Sentido, en agosto, cuando Xiomy fue consultada por Carlos Vílchez si alguna vez invitó a un amigo o pretendiente, algo que fue confirmado por la integrante de La casa de la comedia.

"Por supuesto que he invitado. A mi actual pareja (Jefferson Farfán) también siempre le invito. (Nosotros) vamos a cenar, vamos al cine. Algo que nos encanta", comentó la exmiembro de Alma Bella.

Acto seguido, Vílchez le dijo a Kanashiro, en tono de broma, que la cuenta con Jefferson Farfán "debe ser cara" ya que el exfutbolista suele "comer caviar". "¿Tú crees que no trabajo para no poder pagar?", replicó Xiomy. "Yo sí lo pago, por compartir con mi pareja y salir de la rutina, yo sí pago para poder disfrutar con él", acotó.