Nadeska Widausky, modelo vinculada al caso Gerald Oropeza, estará en 'El valor de la verdad'

Nadeska Widausky estará en El valor de la verdad. La modelo peruana, quien es recordada por estar en dos atentados vinculados al narcotraficante Gerald Oropeza, se sentará en el sillón rojo este domingo 12 de octubre donde hablará de episodios de su vida personal, los escándalos relacionados a hechos policiales y su “atracción” por los “chicos malos”.

En el adelanto, difundido por El valor de la verdad este miércoles, la también exchica reality recordó la vez que fue encontrada en un taxi al lado del abatido delincuente conocido como ‘Chino’ Saucedo acusado de haber querido atentar contra Oropeza.

“Bajó una persona apuntándome. Sentí un aire que pasó por mi costado. Yo dije: ‘Me dieron’. Vi que a Chino le había caído una bala en el mentón”, relató la bailarina e influencer ante el conductor Beto Ortiz.

“¿Conociste a Gerald Oropeza?”, preguntó el periodista dejando en pausa a Nadeska Widausky sin dar a conocer su respuesta. “¿Tienes una atracción por los nenes malos?”, consultó Ortiz. “Sí”, dijo la modelo sin dudarlo. “¿Sabes que cosa disfruto? Agarrar mi dinero y olerlo. Te lo juro”, agregó.

Gerald Oropeza dejó el penal de Yanamayo en Puno en octubre de 2022. | Fuente: Andina

Nadeska Widausky, su preferencia por el dinero y confesiones de abuso

En otro momento, Nadeska Widausky aseguró que tiene “clausulas” para que los hombres puedan salir con ella. “Yo necesito esto, esto y esto. Tengo mis cláusulas. Léelas todas”, exclamó la también empresaria nacida en Barrios Altos.

“Yo no quiero nada de los hombres. Déjame lo que tengas que dejarme y chau. Vete”, comentó la bailarina, quien aseguró que si sale de una relación “tiene que irse enriquecida”. Del mismo modo, recalcó no importarle si siente un gusto por algún galán. “A mí me da exactamente igual la verdad. Para serte sincera”, contestó.

Por último, Nadeska Widausky contó que fue abusada por un familiar cuando era niña desatando un momento emotivo junto a su madre quien la acompañó en el set donde responderá las preguntas del polígrafo. “Fueron cuatro o cinco años de abuso”, dijo.

Nadeska Widausky es una modelo y bailarina peruana vinculada al caso Gerald Oropeza. | Fuente: Instagram (la_widausky)

¿Quién es Nadeska Widausky?

Nadeska Widausky Gallo es una bailarina y modelo peruana. Nació en Barrios Altos, en Lima y desde muy joven se dedicó a ser anfitriona conociendo a diversas figuras y personalidades de la televisión.

Perteneció a la agrupación musical Hechiceras donde lució toda su belleza siendo vinculada en romances con futbolistas y con el cómico Edwin Sierra, quien, de acuerdo con la modelo, se volvió su amigo. "Edwin me dio un plus diferente. Él me hizo más pública y la gente comenzó a conocerme más", dijo en entrevista con el programa Día D.

Fue el 2015 cuando Nadeska Widausky estuvo en diversas portadas de noticias policiales luego de ser encontrada en un taxi donde fue asesinado el narcotraficante conocido como 'Chino' Saucedo, quien fue acusado de dejar una granada en la camioneta de Gerald Oropeza.

A partir de ese episodio, la modelo fue vista con polémicos personajes del crimen. El 2017, ella apareció en varias fotografías dentro del celular de Luis Fernando Moreno Senepo, conocido como 'Nene malo', quien fue abatido en la bajada Almendariz en Miraflores. Actualmente, Nadeska trabaja como influencer, según su descripción en Instagram.