Jessica Newton se mostró ilusionada por el embarazo de su hija Cassandra, fruto de su relación con Deyvis Orosco. | Fuente: Composición (Instagram)

Emocionada por ser abuela. Jessica Newton expresó su ilusión por el bebé que su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid tendrá con el cumbiambero Deyvis Orosco.

"Este chiquitín que está a punto de llegar me tiene ilusionada, es una alegría distinta", dijo la organizadora del Miss Perú durante un encuentro con la prensa.

Según Jessica Newton, su hija "ha llevado un embarazo muy feliz". "Ella lo anunció hace poco, porque es muy reservada en su vida, lo entiendo y respeto", manifestó.

Esta discreción permitió que Cassandra Sánchez gozara, junto con su familia, "cada una de sus etapas" del embarazo. "Yo siempre digo que no he perdido una hija, he ganado un hijo con Deyvis", indicó.

Por otro lado, Jessica Newton afirmó que el título de "abuela" no le fastidia. "El paso de ser mamá a abuela es algo totalmente distinto, ya no me toca corregir, sino disfrutar y engreír", señaló.

"No tengo problema con mi edad, las mujeres debemos empezar a querernos más. Tengo 55 años y a mi edad he alcanzado las metas de mi vida y esta nueva etapa la espero con ilusión", agregó.

El "Miss Perú tiene que seguir adelante"

Durante su conferencia, Jessica Newton también presentó a las seis modelos finalistas que el próximo domingo 10 de octubre competirán por llevarse la corona en el Miss Perú 2021.

Según la organizadora del certamen, esta plataforma "tiene que seguir adelante" pese a la pandemia. "Hemos vivido momentos difíciles y a ello se suma la crisis política que vivimos", indicó.

Frente a las candidatas que no respetaron la cuarentena durante la crisis sanitaria, Jessica Newton afirmó haberse "vuelto más estricta".

"La cara bonita no es suficiente, lo he dicho desde el principio. Necesitamos mujeres fuertes y responsables que quieran trabajar, que dejen de lado su agenda personal para ser las embajadoras que estoy buscando", aseguró.





