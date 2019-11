Johana Cubillas y su esposo Juan Ichazo anunciaron que serán padres por primera vez. | Fuente: Instagram

Después de casi 8 meses de contraer matrimonio con su novio Juan Ichazo Blanco, en Argentina, Johana Cubillas, hija del célebre futbolista peruano Teófilo Cubillas, anunció en sus redes sociales que ella y su esposo serán padres por primera vez. Una fotografía de su ecografía acompaña el texto en el que celebra su dulce espera.

“Desde que me enteré, contaba las horas para compartir esta noticia con TODOS ustedes: ¡ESTAMOS EMBARAZADOS!”, señaló la también periodista deportiva en una publicación de su cuenta de Instagram. “No saben la emoción que siento, lo feliz que estoy… es la mejor noticia de todas y me siento demasiado segura y tranquila, porque tengo al mejor hombre del mundo…”, agregó.

Por su parte, Ichazo Blanco también se pronunció en su cuenta de Instagram y colgó una foto similar en la que, refiriéndose a su nuevo bebé y a Johana Cubillas, expresa su felicidad: "Los dos amores de mi vida".

Problemas con el ‘Nene’

Como se recuerda, el día de la boda entre Johana Cubillas y su novio Juan Ichazo Blanco en Argentina, en una ceremonia civil, el gran ausente fue su padre, el astro del fútbol peruano Teófilo Cubillas, convirtiéndose en uno de los temas más mencionados en redes sociales.

Además, a mediados del año pasado, Johana Cubillas reveló que la relación con su padre, el recordado futbolista Teófilo Cubillas, no era buena como se veía en redes sociales, esto durante el escándalo de corrupción de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura en el que se vio envuelto.

Entre los problemas revelados por la hija del popular 'Nene', está la batalla judicial con su padre, pues el máximo goleador de la selección peruana le debe una pensión de alimentos desde el año 2008, que a la fecha asciende a más de 80 mil soles si se incluyen los intereses legales.