Johanna San Miguel negó irse a otro canal tras su salida de EEG: "Solo quiero poder estar con la familia"

La conductora de televisión Johanna San Miguel anunció que no estará más al frente de Eso es Guerra y que su contrato termina a fines de julio. Si bien se tejió la posibilidad de que su salida se deba a que iría a otro canal, la también actriz lo negó rotundamente y precisó que "quiere pasar más tiempo con su familia".

"No es que me esté yendo a otro programa de televisión o a otra cosa. No es que tenga problemas de salud, simplemente es una para y poder estar con la familia”, afirmó. Además, cree que sería ideal tener un espacio en tv, pero no como EEG que es "muy demandante":

"Esto es Guerra es un programa maravilloso, pero es superintenso y demandante. Si yo quiero hacer otras cosas, no solo el teatro, no puedo dejar el programa. Me gusta mucho el teatro", comentó. "Sería ideal tener un programa de una vez por semana, recuerdo que hace muchos años hice un programa que se llamaba ‘Un minuto para ganar’ y fue increible; ha sido una de las cosas más lindas que he hecho”, añadió Johanna San Miguel a América TV.

¿Quiénes serían su reemplazo en la conducción de Esto es Guerra?

Tras su adiós, la famosa 'Queca' cree que Katia Palma o Maria Pía Copello serían buenas conductoras para reemplazarla en el programa ya que antes lo habían hecho.

"Ambas tienen mucha experiencia y lo harían muy bien", aseguró. Por su salida, destacó que Esto es Guerra siempre tendrá un lugar en su corazón: "Soy pionera de este programa. Soy la ‘mama leona’y lo voy a ser por siempre", manifestó Johanna San Miguel.

Johanna San Miguel tuvo emotiva despedida de Esto es Guerra

El último fin de semana, Johanna San Miguel se mostró sorprendida con la producción de Esto es Guerra, quien le pidió que tomara un breve segmento del programa para despedirse.

“No pensaba que me iban a pedir esto (de despedirme) en este momento. Pensaba que iba a ser diferente. Muchas gracias por todo el tiempo compartido. Los quiero mucho”, expresó, recibiendo el abrazo de Schuller y demás concursantes.

Por otro lado, Jaime Guerrero, la voz en off de Esto es Guerra, tuvo emotivas palabras tras el anuncio de Johanna San Miguel. “No sabes cómo te vamos a extrañar. Nos acompañará hasta este fin de mes de julio. Eres muy queridas por todos nosotros. Una de las columnas importantes de Esto es guerra. Estamos contigo, Johanna, siempre estaremos contigo”, dijo.

