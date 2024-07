Patricia Portocarrero reveló que, hace un mes, tuvo tres paros cardiacos y estuvo en UCI

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Patricia Portocarrero agradeció a sus seguidores por su preocupación. | Fuente: Instagram (impropatricia)

La actriz peruana Patricia Portocarrero reveló que, hace un mes, tuvo fuertes problemas de salud que incluso la llevaron a internarse en una unidad de cuidados intensivos (UCI). La intérprete de Soltera, casada, viuda, divorciada y ¿Nos casamos? Sí, mi amor, además, señaló que un cura fue a la sala donde estaba para dar “unción a los enfermos”.

“Estuve cinco días en Cuidados Intensivos y tres veces hice un paro cardiaco y no sabía nada. Un curita llegó a la sala donde estaba e hizo una oración. Me dijo que era para hacer la ‘unción de los enfermeros’”, manifestó la también profesora de teatro a Trome.

En ese sentido, la popular Sor Rita del recordado programa El Santo Convento señaló que pidió al sacerdote que no la busque “Le dije que por favor se retirara, porque a mí aún no me va a llevar la ‘pelona’”, recalcó Portocarrero.

Por otro lado, la también exparticipante de El Gran Chef Famosos mencionó que, si bien no tiene miedo de morir, siempre piensa en su hijo. “Me da miedo dejar a mi hijo que no está maduro”, dijo la actriz. En otro momento, bromeó con el tema de la vejez. “Me daría pena qué por mis arrugas no me den un papel”, expresó.

Patricia Portocarrero se hizo conocida por su papel de Sor Rita en 'El Santo Convento'. | Fuente: Instagram (pataclaun_oficial)

Patricia Portocarrero agradeció a sus seguidores por la preocupación

Luego de la revelación, Patricia Portocarrero se tomó un momento para agradecer a sus seguidores por su preocupación. Fue en un breve video en sus historias de Instagram que la actriz detalló que su internamiento fue hace un mes y que ahora se encuentra bien realizando sus proyectos profesionales.

“Amigos, aprovecho este semáforo para agradecer a todas las personas que me han escrito preguntándome cómo estoy. Yo ya estoy bien. Esto que pasó fue hace más de un mes. Estoy cañón, no me tocaba todavía. Les mando muchos besos, muchas gracias por sus preocupaciones”, sostuvo.

La actriz Patricia Portocarrero se casó con su pareja Fabrizio Lava en setiembre del 2023. | Fuente: Instagram (impropatricia)

Patricia Portocarrero se casó con su pareja Fabrizio Lava en Pachacamac

La actriz Patricia Portocarrero se casó con Fabrizio Lava tras más de cuatro años de relación. La boda se realizó en Pachacámac con una elegante ceremonia donde estuvieron amigos y familiares de la pareja.

Fue el 23 de setiembre del año pasado que la pareja dio el "sí, acepto", marcando el punto culminante de su historia de amor. En junio de 2022, ambos anunciaron oficialmente su compromiso, compartiendo su felicidad con sus seguidores en redes sociales.

"Hace casi cinco años empezó esta historia de felicidad y purito amor y hoy damos un paso importante en nuestro camino. Cuánto nos hubiera gustado estar con todos los amigos, pero es imposible. Pero, aun así, sabemos que el corazón de todos ustedes estará a nuestro lado. Creo en el amor", escribió la actriz en sus redes sociales.

