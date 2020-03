Mathías Brivio y Johanna San Miguel se reencontraron después de 5 años. | Fuente: Trome

El programa “La Máscara” se estrenó el sábado 29 de febrero en Latina y solo se conocía al conductor y a los jurados por lo que ese día revelaron quién estaría como invitado especial. La sorpresa de Mathías Brivio fue ver a su amiga Johanna San Miguel.

Ambos tuvieron un emotivo encuentro después de que por motivos de trabajo tuvieran que alejarse. Como se recuerda, los dos formaron parte de “Esto Es Guerra” y luego tomaron caminos diferentes.

Al ser presentada, Mathías Brivio le dijo lo siguiente: “De verdad, chatita, todo lo que he dicho es cierto, hasta lo de las canas, pero me encanta que estés aquí, tú sabes que es mi primer programa en Latina. Gracias por estar aquí”.

A pesar de que se habían visto por televisión, no habían tenido oportunidad de encontrarse por lo que Johanna San Miguel aseguró lo siguiente: “Quería verte en vivo”.

Mathías Brivio respondió muy emocionado: “La vamos a pasar muy bien en estas dos horas de programa”. Después, su compañera contó cómo fue que pasó a saludar al conductor de “La Máscara”:

“No estamos juntos hace más de cinco años, no nos hemos visto en ningún momento después que nos separamos y cuando me dijeron hoy ‘vamos a saludar a Mathías’, yo dije no, de verdad no quiero verlo, quiero entrar y verlo en vivo. Bienvenido a Latina, mi amor".

SOBRE “LA MÁSCARA”

Se trata de la versión peruana de un show surcoreano conocido como “King Of Mask Singer”, que consiste en descubrir cuál celebridad se esconde bajo una máscara y un disfraz a partir de una serie de pistas y su desempeño en el baile y canto.

Esta celebridad, además, puede ser desde un político hasta un cantante, o un intérprete, o alguien dedicado a la danza, entre otros. Y en cada episodio del programa, el que menos votos obtenga del público, deberá quitarse la máscara.

Entre los investigadores encargados de ayudar a desenmascarar al personaje escondido, estuvieron Gianella Neyra, Armando Machuca, Érika Villalobos y Carlos Vílchez, a quienes se sumó Johanna San Miguel, quien coincidió en el mismo set televisivo con Mathías Brivio luego de que ambos fuesen presentadores de “Esto es Guerra”.