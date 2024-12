Emotivo momento: Guillermo Dávila y su hijo Vasco Madueño cantaron por primera vez juntos en el escenario [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Guillermo Dávila y Vasco Madueño cantaron por primera vez juntos en el escenario. Fue el último domingo 1 de diciembre, durante el evento benéfico Sentimiento peruano: para mi mamá, organizado por el propio Vasco, que el intérprete de Cuando se acaba el amor sorprendió a todos los asistentes para compartir un emotivo encuentro con su hijo.

En el video del concierto, subido por el propio Guillermo Dávila en su cuenta oficial de Instagram, se puede ver como el cantante venezolano es presentado por Patricio Suárez-Vértiz, artista invitado al evento, en medio del grito y los aplausos del público.

“Estoy aquí presente para compartir y felicitar a Vasco. Yo quiero felicitarlo y decirles muchísimas gracias por toda su colaboración que le han dado a Vasco. Es un gran hombre”, expresó el también actor de 69 años en el local del evento ubicado en Barranco.

Seguidamente, Guillermo Dávila recibió una guitarra electroacústica para empezar a cantar su tema Déjate amar el cual dedicó a su hijo Vasco, quien lo acompañaba. “Hasta aquí nunca le había dedicado una canción porque uno nunca sabe si un mismo hijo de uno se sabe la canción”, señaló el cantautor.

Asimismo, el músico agradeció a todos los presentes, así como a las personas que apoyaron a su hijo Vasco Madueño desde las redes sociales. “Los mensajes han sido muy emotivos y quiero agradecerle a toda esa gente que se ha manifestado por las redes queriendo sumarse y respetando su decoro porque de eso se trata, de respetar a Vasco”, señaló.

Guillermo Dávila y Vasco Madueño cantaron Solo pienso en ti

Guillermo Dávila y Vasco Madueño cantaron juntos Solo pienso en ti, uno de los emblemáticos y recordados temas de Dávila de los 80.

Previo al inicio de la canción, el cantautor de Tesorio mío le dio a Vasco Madueño un papel con lo que sería la letra del tema. Enseguida, padre e hijo empezaron a entonar el coro de la canción: “No puedo cantar tu sonrisa, plasmar tu mirada, porque poco a poco solo pienso en ti”.

Tras culminar la canción, Dávila reiteró estar orgulloso de su hijo Vasco. “Vasco, estás haciéndolo muy bien. Te felicitó, nuevamente. Quiero que sepas que yo estoy orgulloso de ti”, sostuvo el cantante mientras le daba un abrazo a su hijo.

Vasco Madueño no rehuye al apellido de su padre Guillermo Dávila

Días atrás, Vasco Madueño no descartó la posibilidad de llevar el apellido de su padre Guillermo Dávila en el futuro, aunque sostuvo que por ahora estaba enfocado en la actividad para ayudar a su madre.

"Realmente yo diría que sí. Ahora mi mente está enfocada en la presentación, pero más adelante creo que sí. Es todo un trámite, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Considero que es lo correcto y está bien. Ya el tiempo lo dirá, pero yo digo que sí, ya se verá cuando pase la presentación", manifestó a Infobae.

De igual manera, más allá del turbio episodio que atravesaron, el joven artista expresó su deseo de llevar la fiesta en paz con su progenitor.

"Hoy me he liberado de un gran peso que estaba cargando en mi espalda. No hablo de rencores, es como una tormenta que sacude un barco, uno siempre queda un poco mareado por la sacudida. Pero uno tiene que buscar la forma de estabilizarse para apreciar la calma. Yo estoy en esa etapa", comentó.

