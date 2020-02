Josimar Fidel le respondió a Gianella Ydoña quien negó que su matrimonio haya sido simbólico. | Fuente: GV Producciones

El cantante Josimar Fidel, quien inició un romance con María Fernanda Saldaña, aseguró estar "feliz y enamorado de esta etapa de mi vida y avanzando con calma". Sin embargo, se vio en medio de un enfrentamiento al estilo "él dice, ella dice" con su expareja Gianella Ydoña al negar que estuvieran casados. Algo que ella desmintió.

Una vez más, el salsero se refirió a su estado civil y remarcó que se trató de una boda simbólica. De esta manera, le respondió a la madre de su hijo: "el matrimonio no se dio porque no se cumplieron con ciertos requisitos que pidió la iglesia. Ambos sabíamos que si no lo hacíamos quedaba inválidado. Es lo último que diré al respecto", señaló según un comunicado de GV Producciones.

Dada su agitada carrera musical, está en busca de la internacionalización, espera que su familia comprenda que no podrá pasar tanto tiempo con ellos. "Mi familia siempre es importante, pero ellos saben que mi carrera es complicada [involucra] estar tiempo lejos de ellos. No pienso detenerme hasta llevar mi salsa perucha por el mundo así que estoy seguro de que siempre me van a comprender", comentó Josimar Fidel.

Josimar Fidel aseguró que no está casado con Gianella Ydoña. | Fuente: Captura de pantalla

NUEVOS PROYECTOS

El cantante de "La protagonista", quien tuvo unos conciertos en Europa, anunció que lanzará su propia productora con la que trabajará con nuevos artistas. Además, relanzará la orquesta de salsa A conquistar y buscará nuevas artistas para su nueva orquesta de salsa femenina Las Incomprendidas.

"Estoy muy contento porque mientras haya más exposición de nosotros en el mundo, la industria crece. Hay muchos jóvenes a los que solo les falta un empujoncito para que su talento desborde más", apuntó.

Este 1 de marzo, Josimar Fidel se presentará junto a su madre en el set de "Mi mamá cocina mejor que la tuya", que arranca su cuarta temporada. "¿Me han conquistado por el estómago? Digamos que en estos momentos la única que me sigue conquistando con la comida es mi madre", comentó.