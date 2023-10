Julián Zucchi habla de la enfermedad que lo obliga a usar guantes por las noches: "Lo estoy tratando"

El actor argentino Julián Zucchi, quien hace unos días anunció el fin de su relación con la también actriz Yiddá Eslava, sorprendió a sus seguidores al compartir detalles sobre una enfermedad autoinmune que le causa heridas en las palmas de las manos.

En un video que compartió en sus redes sociales, el exintegrante de Parchís aparecía descansando junto con uno de sus hijos. Aunque la intención de la publicación era mostrar su cercanía con el menor, muchos seguidores se enfocaron en la presencia de guantes en sus manos.

"Lo estoy tratando"

Ante la curiosidad de sus seguidores, Zucchi publicó un nuevo video en el que reveló la condición que afecta su piel y le provoca heridas en sus manos.

"Tengo una enfermedad, un problema en la piel, es mi sistema inmune que ataca a la piel y me pasa esto. Tengo que usar una crema especial en la noche y ponerme guantes. No es un tema que me afecta, lo estoy tratando, estoy con varios tratamientos", expresó el argentino.

Pide respeto

Además de compartir detalles sobre su enfermedad, Julián Zucchi también aprovechó la ocasión para solicitar a sus seguidores que sean más considerados al formular preguntas y comentar sobre la vida de otros, ya que las palabras pueden afectar profundamente a quienes las reciben.

"A veces hay preguntas que nosotros podemos hacer y las personas no cuentan algo, que puede estar doliéndoles, y eso puede mover sus sentimientos. Siempre preguntemos con respeto y pensemos lo que podemos provocar en la otra persona", mencionó.

Julián Zucchi descartó que su ruptura con Yiddá Eslava sea publicidad

Luego de que Yiddá Eslava se pronunciara en redes sociales tras anunciar su ruptura con Julián Zucchi, el padre de sus hijos hizo lo mismo en su cuenta de Instagram.

Visiblemente incómodo con las críticas que ha leído en la publicación, el actor salió al frente para aclarar que su separación no es por publicidad: "Conozco bien nuestro medio, en él me he desenvuelto desde los siete años y entiendo que habrá opiniones y hasta chistes sobre lo que estamos viviendo, pero es crucial aclarar que esto no es marketing, ni una broma, es una situación personal", aclaró.

Asimismo, Julián Zucchi resaltó que la película ¿Ahora somos 3? Sí, mi amor fue grabada hace tiempo y el guión escrito hace dos años, aunque es el fin de la saga por lo que no tiene relación con su momento actual.

"Pedimos no opacar el esfuerzo y talento de quienes colaboraron, con especulaciones. Seguimos aquí, afrontando y agradeciendo el respeto hacia nosotros", finalizó.