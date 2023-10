Fiorella Retiz asegura que "no trabajaría" en 'Perdóname' de Aldo Miyashiro y Erika Villalobos

Aldo Miyashiro y Érika Villalobos vienen protagonizando la telenovela ‘Perdóname’ estrenada el último miércoles 27 de setiembre, uy que viene siendo muy comentando por el público televidente debido las actuaciones de ambos artistas, quienes se reencuentran tras su separación en abril de 2022 por una presunta infidelidad del conductor de televisión.

Precisamente, una de las personas que fue tildada como la culpable de la separación de Érika Villalobos y Aldo Miyashiro, tras estar casados por 17 años, fue la modelo y exreportera del programa La Banda del Chino, Fiorella Retiz, quien apareció besándose junto a Miyashiro en uno de los videos difundidos por el programa Magaly TV La Firme.

La también comunicadora dijo que, tras más de un año de aquel suceso, ya “cerró el tema” de Aldo Miyashiro y que ya no hablaría más de él. “No voy a decir que no existió porque lastimosamente pasó, pero ya fue”, declaró en una entrevista para Trome publicada este domingo.

En otro momento, al ser consultada sobre si actuaría en la telenovela ‘Perdóname’ transmitida por América Televisión, la periodista recalcó: “Es que yo en esa producción no trabajaría, no te pases, ahí si no la hago, hay cosas que por dinero no aceptaría, pero si hay otras novelas y otras historias, sí”.

Fiorella Retiz afirma que no mira la telenovela 'Perdóname' de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos. | Fuente: Instagram (fiorellaretiz)

Fiorella Retiz sobre ‘Perdóname’: “No la veo porque no me interesa”

En ese sentido, mencionó que “no le gustan las novelas” y que solo mira series por Netflix. Seguidamente, resaltó que en el caso de la telenovela ‘Perdóname’, de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, no la mira porque “no le interesa”.

“No la veo porque no me interesa, no me llama la atención, no es algo que necesite ver. Además, es una novela y supongo que todo es ficticio. Entonces, ¿para qué quiero ver algo inventado?”, manifestó en el citado medio.

Por otro lado, Fiorella Retiz señaló que, si bien no estaría en la telenovela ‘Perdóname’, si le gustaría volver al elenco de JB en ATV para el sketch de ‘Devórame’.

“Bueno, yo estudié actuación e hice varias obras de teatro, también una miniserie y si en algún momento me llega la oportunidad de pertenecer a un elenco para una novela, normal. Más bien voy a reclamar a Jorge Benavides porque no me llamaron para hacer el sketch de ‘Devórame’”, expresó la bloguera.

Del mismo modo, mencionó que “ya pasó la página” de lo que pasó con Aldo Miyashiro y afirmó que en este momento “está más tranquila”. “Para m i es un tema cerrado, y ya está”, agregó.