"Yo he sacado mi productora sola": Yiddá Eslava no volverá a trabajar con Julián Zucchi

A poco de estrenarse Sí, mi amor 3 en Netflix, Yiddá Eslava se mostró decepcionada de que el escándalo dtras las acusaciones de infidelidad a Julián Zucchi y los dimes y diretes con su expareja hayan eclipsado el lanzamiento en la plataforma de streaming.

"Es un logro que, lamentablemente, no podemos celebrar juntos, con mucha pena, pero yo sí me voy a abrazar por mi esfuerzo", dijo la actriz. Asimismo, aclaró que su relación laboral con el padre de sus hijos terminó y no volverán a trabajar juntos.

"Yo he sacado mi productora sola, con la que estoy haciendo todo esto. Yo soy la coguionista de todas las películas, ya saqué mi propia productora y voy a seguir haciendo lo que amo, cine, show y todo... hay que levantarse y dedicar el tiempo a crecer como persona, nadie muere de amor", dijo Yiddá Eslava a las cámaras de Amor y Fuego.

¿Por qué Yiddá Eslava no reveló antes lo ocurrido con Julián Zucchi?

"Yo me separé de Julián porque me fue infiel, le descubrí la infidelidad. Lo guardé tanto tiempo por mis hijos, solo por ellos", dijo entre lágrimas en un avance que presentó el programa Amor y Fuego.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava se conocieron en el desaparecido reality Combate, y públicamente demostraron ser una de las parejas más sólidas de la televisión. La noticia de su ruptura sorprendió a sus seguidores, quienes fueron los primero en enterarse a través de las redes sociales.

¿Julián Zucchi está ahora en una nueva relación?

Antes de la revelación de Yiddá Eslava, el actor Julián Zucchi protagonizó una situación comprometedora junto a una reportera de espectáculos. Según imágenes del programa Amor y Fuego, el argentino fue sorprendido besando a esta misteriosa mujer a la salida de una discoteca el pasado fin de semana.

En las imágenes, Zucchi y su acompañante aparecen abrazados y besándose en el local nocturno, lo que ha generado especulaciones sobre el inicio de una nueva relación sentimental. El último martes, confirmó que está saliendo con una reportera del programa Magaly TV. “Es la única chica con la que yo salgo. Hace una semana, por lo menos, que somos exclusivos. No tengo la intención de conocer a otra chica y ella no tenía la intención de conocer a otro chico. He vuelto a bailar, a sentirme feliz y con mucha cautela”, declaró el argentino.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis