Julieta Lazcano, exvoleibolista de Alianza Lima, anunció su embarazo y comparte su alegría en redes

Elina Rodríguez, Tomezinha y Sonaly Cidrao reaccionaron con mensajes de cariño a la noticia del embarazo de la voleibolista argentina y recordada figura de Alianza Lima.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La voleibolista argentina Julieta Lazcano, recordada por su paso por Alianza Lima, anunció con gran alegría que espera su primer bebé junto a su pareja, David Torres, analista de rendimiento y preparador físico del club blanquiazul.

A través de una emotiva publicación en redes sociales, Lazcano compartió varias fotografías donde luce su embarazo y muestra la ecografía de su hija, a quien llamarán India. El mensaje estuvo acompañado de palabras llenas de amor y gratitud.

“¿Sabes que el amor se multiplica?... No tengo palabras para explicar lo agradecida que estoy con la vida por haberte cruzado en mi camino. Dicen que cuando algo es para vos ni aunque te quites… y así fue”, escribió la deportista.

“Amo tu forma de cuidar, tu empatía, tu alegría y la manera en que haces que todo parezca más fácil cuando estamos juntos. Sé que nuestra hija va a heredar eso de vos. Con todo el amor y la felicidad del mundo queremos contarles que estamos esperando a India, nuestra bendición de Dios”, agregó junto a las imágenes.

Julieta Lazcano mostró la ecografía de su primer embarazo.Fuente: Instagram: @julietalazcano

La emotiva reacción de David Torres

El mensaje de Julieta fue respondido por David Torres, quien expresó su admiración y gratitud por compartir este nuevo capítulo junto a la exjugadora.

“Amo, admiro mucho cómo cuidas de nosotros: el apoyo, empatía, alegría, sonrisas… el foco puesto siempre en disfrutar cada parte del proceso. ¡India tendrá el legado, princesita, de lo buena que eres! ¡Gratitud y agradecimiento por estar juntos viviendo este proceso que aún tiene mucha historia por escribir! Bendición de Dios”, escribió el preparador físico.

Julieta y David felices por la llegada de su primera hija juntos.Fuente: Instagram: @julietalazcano

Los comentarios de sus amigas del vóley

El anuncio generó una ola de felicitaciones por parte de excompañeras y figuras del voleibol sudamericano, quienes celebraron la noticia con mensajes llenos de cariño.

Elina Rodríguez, jugadora de Alianza Lima y de la selección argentina, comentó: “La mamá más bella”. Tomezinha, voleibolista del club Universidad San Martín, escribió: “La mamá más linda”. Sonaly Cidrao, exvoleibolista de Alianza Lima, expresó: “Los quiero, chicos”.

La publicación de Julieta Lazcano rápidamente se llenó de reacciones y buenos deseos, reflejando el aprecio que la deportista mantiene entre sus seguidores y el mundo del vóley.