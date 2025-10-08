“Fuimos padres por un instante”: Tepha Loza lamenta la pérdida de su bebé con sentido mensaje

La modelo peruana compartió la noticia junto a su pareja Mario Neumann. En sus palabras, la modelo confesó que “no fue un adiós, fue un ‘te espero en el cielo’”.

La exchica reality Tepha Loza conmovió profundamente a sus seguidores al anunciar, a través de un emotivo video en TikTok, la pérdida del bebé que esperaba junto a su pareja, Mario Neumann. La publicación abrió una conversación sobre el duelo y la esperanza tras una experiencia tan dolorosa.

“No fue un adiós, fue un ‘te espero en el cielo’”

En el video, Tepha aparece junto a Mario Neumann, con quien mantiene una relación sólida. Ambos eligieron compartir la noticia describiendo el embarazo como “una chispa de vida que encendió nuestro amor de otra forma”.

“Hoy no tenemos respuestas… pero tenemos fe. Nos regaló una ilusión, una chispa de vida que encendió nuestro amor de otra forma, y aunque se fue pronto, nos dejó una huella eterna en el corazón”.

En su mensaje, la modelo reflejó el dolor y la fortaleza que conlleva despedirse de un hijo no nacido. “No fue un adiós, fue un ‘te espero en el cielo’”, señaló, uniendo el sentimiento de pérdida con la esperanza de un reencuentro espiritual. También dedicó unas palabras a su pareja:

“Gracias, amor, por caminar conmigo incluso en los días más duros. En medio del silencio, seguimos creyendo en ti. En medio del dolor, seguimos agradeciendo por habernos sentido padres, aunque fuera por un instante”.

Finalmente, Tepha cerró con una frase que resume la esencia de su mensaje: “Y aunque este capítulo se escribió con lágrimas, también está lleno de amor, esperanza y fe… porque todo lo que nace del amor, nunca muere”.

Cabe resaltar que tras compartir este mensaje en la descripción de su video de TikTok, después lo editó para poner: “Hoy no tenemos respuestas… pero tenemos fe. Te amo, mi amor”.

Reacciones y muestras de apoyo en redes sociales

Tras la publicación, cientos de seguidores le enviaron mensajes de solidaridad y reconocimiento por la valentía de compartir su proceso de duelo.

“Escribir esas líneas debió doler tanto”, comentó una usuaria. Otros resaltaron su fortaleza y fe: “Los momentos de Dios son perfectos, tu angelito volverá contigo. Fuerza para ambos”.

Mensajes similares se multiplicaron en TikTok, donde los usuarios subrayaron la importancia de visibilizar este tipo de experiencias, que muchas veces se viven en silencio. “Tienes un angelito que te ayudará a no rendirte. Los tiempos de Dios son perfectos”, escribió otra persona.