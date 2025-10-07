Edison Flores es captado con joven fanática y amigos en salida nocturna, revela Magaly TV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Edison Flores parece estar dejando de lado su separación de Ana Siucho al ser visto con una joven fanática —y un grupo de amigos— en una salida nocturna en la noche del último domingo 5 de octubre, según imágenes difundidas por el programa Magaly TV: La Firme.

En efecto, el programa de espectáculos captó al actual futbolista de Universitario de Deportes compartiendo una cena en un popular centro comercial en Surco donde aparece la joven tacneña identificada como Antonella Martorell, quien sigue al popular ‘Oreja’ en redes sociales.

Según dio a conocer el programa de espectáculos, conducido por Magaly Medina, la joven compartió fotos y videos en medio de la cancha del estadio Monumental, además de estar presente en asientos que son usados para familiares y amigos cercanos de los futbolistas.

Eso no es todo. Según se ve en su cuenta oficial de Instagram, Antonella Martorell también luce la camiseta de la selección peruana con el número 20 y el apellido Flores escrito atrás mostrando así su simpatía por el mundialista.

Del mismo modo, Magaly TV: La Firme mostró videos en TikTok que demuestran la cercanía que tiene la joven influencer y marketera con los amigos más íntimos de Edison Flores, quien anunció se separación de su — todavía— esposa Ana Siucho semanas atrás.

Antonella Martorell es una joven tacneña de 28 años dedicada a cuidados de belleza. | Fuente: Instagram (anto_martorell)

¿Qué pasó en la salida nocturna de Edison Flores?

En el video, se pudo ver a Antonella Martorell llegando a un restaurante donde estaba Edison Flores y dos amigos cercanos al deportista peruano. En la reunión se pudieron ver risas y complicidades entre Antonella y sus acompañantes.

Por otro lado, Magaly TV precisó que la cena terminó alrededor de las 11 de la noche del domingo. No obstante, su salida no quedó ahí pues se pudo ver una camioneta, propiedad de la joven, desplazándose hasta el departamento de Edison en Surco.

De igual manera, Flores abre la cochera de su vivienda para que entre la joven quien llevaba a sus amigos. Finalmente, el deportista entra también con su auto siguiendo la reunión dentro del departamento.

“Parece que Edison Flores ya superó las penas de amor y ahora disfruta la vida de soltero con una ‘fan incondicional’", expresó Magaly Medina tras ver el reportaje. ¿Estará Edison Flores en un nuevo romance? Veremos.

Edison Flores comunicó el fin de su relación con Ana Siucho

Edison Flores y Ana Siucho confirmaron el fin de su relación luego de varios meses donde se mostraban distantes el uno del otro y tras la difusión de supuestos romances ajenos a su matrimonio ventilados por programas de espectáculos.

A través de un comunicado, compartido el último 30 de junio en su cuenta de Instagram, Flores dio a conocer que ya estaba separado de la empresaria desde hace un tiempo atrás pidiendo respetar la privacidad de su familia.

"Por medio del presente quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás. Sin embargo, continuamos trabajando en conjunto en la crianza y bienestar de nuestras hijas. Agradezco de antemano el respeto a la privacidad de mi familia y la mía en este momento. No realizaré más comentario al respecto”, expresó el mensaje difundido por el volante nacional.