"No funcionó": Cachaza revela que ya no estaba enamorada de Rafael Cardozo cuando le pidió la mano

Carol Reali, conocida como Cachaza, recordó la pedida de mano que hizo su expareja Rafael Cardozo el 2022 cuando, según ella, su relación ya había terminado. La modelo brasileña afirmó que ya no estaba enamorada del exintegrante de Esto es guerra con quien mantuvo 12 años de romance.

“Sí, yo creo que la pedida tiene que venir cuando hay amor, cuando hay cariño, cuando uno sueña, ¿no? Construir algo junto con la persona y no para recuperar algo que ya se había perdido”, declaró Reali ante las cámaras de América Hoy.

Asimismo, ante la consulta de si la pedida de matrimonio de Cardozo fue “un error” para ella, la empresaria y exchica reality reconoció que el conductor de televisión tuvo “un buen gesto” pero que ya su decisión de no continuar con él era firme.

“Yo creo que él intentó hacer lo que pudo y bueno ya se había terminado. Bueno, lo intentó al menos. Es un gesto. Se respeta, pero no funcionó”, sostuvo la también bailarina.

Estas declaraciones de Cachaza no pasaron desapercibidas por Rafael Cardozo quien aseguró no saber que su relación se había terminado. “Yo no sabía que se había terminado. Ella me tenía que decir que ya no (estábamos)”, comentó en el set de América Hoy.

Del mismo modo, el también modelo recalcó no arrepentirse de la pedida de mano a Cachaza ya que “estaba enamorado” de ella. “En ese momento yo estaba enamorado y trataba de recuperar algo. Si ella tenía ese sentimiento, tenía que decirme no. Me arrodillé pidiendo la mano, y ella, pues, yo no sabía que se había terminado”, añadió.

Rafael Cardozo terminó su relación con Cachaza el 2022 tras doce años de romance.Fuente: Instagram

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Cachaza con André Bankoff

Rafael Cardozo habló del reciente compromiso de su expareja Carol Reali 'Cachaza' con el actor brasileño André Bankoff.

Fue en el set de América Hoy que el también presentador de televisión mostró su perspectiva a la pedida de mano de Cachaza, con quien terminó el 2022 siendo una de las parejas más populares de la farándula peruana.

“Creo que tenía que ser en este momento por estar más de doce años ya en una relación. No estoy haciendo una comparación, pero le deseo lo mejor, por lo menos se ve que están felices”, comenzó diciendo el chico reality.

Seguidamente, Janet Barboza le preguntó a Cardozo s todavía mantiene un sentimiento por Cachaza. “Lo único que me queda es un sentimiento de respeto y lo que tengo en la cabeza es que ella es buena persona”, respondió Rafael semanas atrás.

Del mismo modo, deslizó que su expareja vivirá en su natal Brasil una vez que se case con André Bankoff. “Ahora lo que veo es que chau a Cachaza porque creo que se va a Brasil. Yo creo que ahora con la pedida de mano, creo que se muda a Brasil”, señaló.

Cachaza lució anillo de compromiso tras romántica propuesta de André Bankoff

La modelo brasileña Carol Reali, conocida como Cachaza, recibió la propuesta de matrimonio de su pareja, el actor brasileño André Bankoff, quien le entregó un anillo de compromiso frente al mar.

La exintegrante de Esto es Guerra, compartió en redes sociales fotografías y un video de la pedida de mano, donde se aprecia el momento en que aceptó la propuesta. Ella mantiene una relación con Bankoff desde hace más de dos años.

"SIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre", escribió Cachaza en la publicación que hizo a través de Instagram.

André Bankoff también se pronunció sobre su compromiso con Cachaza y escribió en sus redes sociales: "¡Te amo, mi amor, que Dios nos bendiga siempre! Yo quiero construir una familia contigo y caminar de manos atadas hasta el final de nuestras vidas".

Carol Reali y André Bankoff iniciaron su relación después de conocerse en Brasil. La primera cita fue a comienzos del 2023, luego de que la exintegrante de realities terminara su romance de más de 12 años con Rafael Cardozo.