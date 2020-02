Orlando Fundichely confirmó que tiene nueva pareja. | Fuente: Rafael Vereau

Después de separarse de Karina Rivera, tras más de 15 años de matrimonio, el actor cubano Orlando Fundichely confirmó que volvió a encontrar el amor. "Tengo una pareja", sostuvo.

"No es actriz, no tiene nada que ver con el medio", aclaró el intérprete a quien, meses antes, se le relacionó sentimentalmente con la actriz Sonya Smith, conocida por las telenovelas "Milagros" y "Marido en alquiler". Algo que ella negó.

Orlando Fundichely explicó que lleva un año y medio separado de Karina Rivera. "De hecho ya estamos divorciados", continuó para luego asegurar que le desea lo mejor a la exanimadora infantil. "Es una gran persona a la que le estaré eternamente agradecido", apuntó.

El actor, que participa en la comedia musical "Locos de amor 3", manifestó que llevan una buena relación como padres de Doris Alexia y Luciana. "Tengo dos hermosas niñas que son lo más importante que hay que cuidar para siempre", sostuvo

Por otro lado, aclaró que su matrimonio con Karina Rivera no terminó porque él viajara fuera del Perú. "Fue un momento triste [su separación], pero se superó.No, [el viaje] es una consecuencia. Me fui porque era un momento malo para mí y quería pasarlo con mis amigos", agregó el intérprete que trabajó en las populares series "Al fondo hay sitio" y "De vuelta al barrio".

Orlando Fundichely y Karina Rivera mantuvieron más de 15 años de matrimonio. | Fuente: Instagram

Actualmente, Orlando Fundichely se encuentra en Perú promocionando la película peruana "Locos de amor 3", que se estrena el 13 de febrero. Allí comparte escena con Katia Condos, Aldo Miyashiro y Patricia Portocarrero, entre otros.

El actor cubano comentó que se encuentra trabajando en Miami donde tiene "varios compromisos que cumplir". Allí grabó la serie "Miami Task Force".

TROPIEZOS

En 1999, Karina Rivera y Orlando Fundichely se casaron. En el 2013, llegó la primera separación durante una breve temporada. Dos años después, el actor viajó a Bolivia para conducir la versión local de "Esto es guerra" y, desde Perú, la presentadora anunció un nuevo distanciamiento.

"Él hace su vida en Bolivia y yo permanezco aquí en Perú por mis hijos", manifestó al canal Latina. Al año siguiente, la pareja se dio otra oportunidad. Sin embargo, a fines del 2018 regresaron los rumores del fin de su matrimonio y se confirmó el divorcio. "Nosotros lo hemos intentado. Pero ya está conversado y el cariño es un cariño mutuo", comentó Karina.