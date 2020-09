Katia Condos reflexiona sobre las dietas. | Fuente: Instagram | Katia Condos

La conductora de televisión, Katia Condos, confesó a través de su cuenta de Instagram que ha utilizado todo tipo de pastillas para bajar de peso y también intentó hacer dieta, sin embargo, considera que es su “talón de Aquiles”.

Para iniciar con el programa “Jamás Perfectas”, la actriz hizo una introducción contando su experiencia y todo lo que hizo con tal de verse más delgada, pero advirtió que no todos los caminos son los adecuados.

“He hecho cosas tan absurdas como inyectarme agua de alcachofas en la barriga. He tomado pastillas que me quitaban el hambre, unas pastillas que no comías como 5 días, pero te volvía loca y te malograba el metabolismo”, aseguró la esposa de Federico Salazar.

Por otro lado, Katia Condos recomendó a sus seguidores que no sigan su ejemplo así que les pidió que no la imiten porque puede perjudicar su salud:

“No te puedo explicar la cantidad de idioteces que he hecho en mi vida para bajar de peso. Tengo 52 años y todavía es mi talón de Aquiles, es algo con lo que no me termino de amistar. Y no voy a irme de esta vida sin aceptarme como soy, pero todavía estoy en el camino”, concluyó.

SOBRE LA PANDEMIA

Sobre la crisis por la COVID-19, Katia Condos confiesa que le "cuesta un montón aceptar la situación de aislamiento por la pandemia” y que ahora lamenta haber renegado por trabajar un domingo.

“No sabes la cantidad de veces que me he quejado de que un domingo tenía que ir al teatro. La próxima vez que vaya al teatro un domingo, lloraré de la felicidad”, indicó la actriz de "Locos de amor 3", quien habló de la reinvención del teatro.

"Se me hace un nudo en la garganta. No tengo idea de qué pasará. El arte siempre se reinventa, no se acaba, nos hace humanos, es el reflejo de la sociedad. No sé si durante un tiempo se tendrá que hacer en espacios abiertos", expresó Katia Condos.