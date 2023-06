Keiko Fujimori descarta retomar su matrimonio con Mark Vito: "No voy a volver con él"

Tras anunciar el fin de su matrimonio con Mark Vito Villanela hace un año, Keiko Fujimori volvió a referirse a su expareja. La lideresa de Fuerza Popular resaltó que actualmente solo cumplen con su papel de padres.

Sin dar detalles de su ruptura, Fujimori solo atinó a decir que siempre estarán para sus hijas: “Fue una decisión meditada y consensuada por ambos y por respeto a mis hijas no voy a hacer mayor comentario. Puedo señalar que somos amigos y que vamos a ser responsables padres de familia con Kiara y Kaori”, dijo.

Al ser consultada por si cabía la posibilidad de retomar su relación con Mark Vito, lo negó: “Descarto totalmente volver con Mark”, comentó Keiko Fujimori para el diario Trome. Por otro lado, se refirió a la faceta de tiktoker y de cómo ha ingresado a la farándula nacional.

“Yo he decidido no seguir a Mark, para que no se generen especulaciones, porque a veces salen en las noticias ‘estas personas se siguen’. No, no, no, yo prefiero mantener mi distancia y le deseo mucha suerte”, finalizó.

Así anunció Keiko Fujimori el fin de su matrimonio

Keiko Fujimori anunció en 2022 el fin de su matrimonio con el estadounidense Mark Vito Villanella, con quien se casó en el 2004.

En sus redes sociales, la excandidata presidencial afirmó que la decisión de separarse llegó "después de una amplia reflexión" y que lo hacen en los mejores términos. Además, reafirmó el compromiso de ambos "de seguir educando y sosteniendo con mucho amor" a sus dos hijas.

Keiko Fujimori indicó que por sus hijas, ambos guardarán "estricta reserva sobre el tema" y no brindarán ningún comentario adicional sobre el anuncio.

"Reitero mi agradecimiento a Mark por haber luchado a mi lado en medio de las circunstancias más difíciles y haber sufrido una terrible persecución solo por ser mi esposo", tuiteó.

Keiko Fujimori y Mark Vito se casaron en diciembre de 2004 en Lima. La boda celebrada en el distrito de Miraflores fue oficiada por el entonces cardenal Juan Luis Cipriani. Son padres de de Kyara Sofía, nacida en 2007 y de Kaori Marcela, nacida en 2009.