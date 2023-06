Keiko Fujimori sobre posible candidatura presidencial: "No voy a renunciar a mi derecho a postular"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dejó abierta la posibilidad de postular por cuarta vez a la Presidencia del Perú en las próximas elecciones generales que se llevarían a cabo en 2026. La hija del condenado expresidente Alberto Fujimori mencionó que no estaba dispuesta a renunciar a su derecho a participar en unos nuevos comicios.

"Soy la primera mujer en haber llegado a segundas vueltas en mi país. Y lo que quiero señalar más allá de la crítica es que yo no voy a renunciar a mi derecho a postular. No he tomado la decisión todavía, pero no voy a renunciar a ese derecho", dijo en entrevista para el diario Trome.

"Yo no he tomado esa decisión todavía, pero a mí lo que me sorprende y me hago esta pregunta porque los críticos dicen: ‘Keiko no le gana ni al panetón’. Bueno, si no le gano a nadie cuál es el problema que yo postule y quienes más critican son aquellas personas que no pudieron entrar a una segunda vuelta las tres últimas elecciones", agregó.

Después de haberse sumado a cuestionamientos a un posible fraude en los comicios pasados, Fujimori Higuchi recordó que únicamente había prometido no postular a un adelanto de elecciones, pero ello no descarta que lo haga en un proceso regular.

"He sido tajante en señalar que frente a un adelanto de elecciones yo no postularía, pero hacia adelante, hacia futuro no he tomado esa decisión", aseveró.

¿Llegará Dina Boluarte a 2026?

Por otro lado, Fujimori precisó que "no se sabe" si la presidenta Dina Boluarte cumplirá su mandato en 2026, ya que se vienen tiempos duros como el pronosticado fenómeno de El Niño y no se tiene certeza de cómo el Gobierno lo afrontará.

"Es que en nuestro país nunca se sabe. Por ejemplo, viene el fenómeno de El Niño, según los informes internacionales va a ser un fenómeno muy fuerte. Yo me pregunto, ¿qué cosa está haciendo este Gobierno? Además, la ministra de Agricultura tenía un presupuesto ‘Punche Perú’ de más de mil millones de soles y no lo ha ejecutado. Entonces, esa desesperanza va a generar problemas. Yo no sé qué puede pasar en nuestro país", manifestó.

Además, descartó que su partido cogobierne con la mandataria Boluarte y ubicó su partido como uno de "oposición constructiva".

"Ni alianza ni guerra total. Nosotros lo que hemos planteado cuando fuimos a Palacio fue expresarle el apoyo en las normas más importantes. Sin embargo, nuestro rol como partido de oposición constructiva es señalar también las cosas cuando se están cometiendo errores, por eso es que creemos que es mejor hacer cambios inmediatos en el gabinete que esperar, digamos, estas censuras e interpelaciones que vendrán en las próximas semanas", añadió.

Pedro Castillo hizo un golpe de Estado y está merecidamente en prisión

Finalmente, consideró que el expresidente golpista Pedro Castillo está merecidamente en prisión al pretender quebrar el orden constitucional y cerrar el Congreso y todo el aparato de justicia nacional.

"Sí, él hizo un golpe de Estado y hay muchísimas denuncias que él tendrá que responder", enfatizó.

"Yo tengo la conciencia tranquila de haber hecho todo lo humanamente posible para derrotar a Pedro Castillo y creo que el mejor ejemplo del gran esfuerzo que se hizo fue mi participación en Chota. Yo entré a Chota sabiendo todos los riesgos y amenazas que corría", culminó.