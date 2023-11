Daniela Darcourt: "Ya me siento ganadora solo con estar nominada a los Latin Grammy 2023"

Daniela Darcourt ya se encuentra en Sevilla, España, para asistir a los Latin Grammy 2023 que se realizará este jueves 16 de noviembre. Con mucha intriga, la salsera peruana confesó sentirse ansiosa ya que le emociona encontrarse con sus amigos y colegas artistas.

Si bien no sabe si ganará el gramófono, considera que ya es un premio estar nominada. “No voy con ninguna expectativa de sí o no (gana el Grammy,) obviamente todo el mundo quiere ganar, pero ya me siento ganadora por solo estar nominada en una terna increíble de músicos amigos. Vamos a ver qué sucede”, comentó.

Cabe resaltar que Catarsis, disco nominado de Daniela Darcourt en los Latin Grammy 2023, tiene cinco composiciones suyas y uno de ellos le pertenece al maestro Omar Alfano. Además, ha debutado como productora musical por lo que se siente feliz de seguir avanzando en su carrera.

“Estoy feliz de contar con músicos peruanos que me acompañaron en la travesía. Me emociona mucho cómo la vida me está devolviendo el favor a tanto sacrificio y al esfuerzo que le he puesto a todos estos años”, dijo para Trome.

Daniela Darcourt hace historia en los Latin Grammy

Asimismo, ha hecho historia al ser la primera peruana en ser nominada en la categoría Mejor Álbum de Salsa de los Latin Grammy. En una entrevista con RPP en septiembre de este año, expresó su emoción y agradecimiento, destacando la importancia de esta nominación en una categoría dominada mayormente por hombres. "Estoy muy orgullosa, muy feliz y sobre todo muy agradecida", declaró.

En 2019, Tony Succar sorprendió al ser el primer peruano nominado y ganador en esa categoría por el disco Más de mí. Además, se alzó como Productor del Año y recibió nominaciones a Álbum del Año y a Canción Tropical. Cuatro años después, Daniela intentará repetir la hazaña donde competirá con grandes artistas como Luis Figueroa, Willy García, Grupo Niche, Jeremy Bosch y Gilberto Santa Rosa.

“Creo que las mujeres estamos ganando protagonismo diferente en la industria musical y en todo aspecto. Estar (nominada) con tanto grande me dice mucho. Es el resultado de tanto esfuerzo, trabajo y sacrificio. No solamente mío, sino de todos”, comenta la intérprete de Señor mentira, Probablemente y Adiós amor.

Daniela Darcourt siempre supo que Señor mentira sería la canción de su carrera, pero revela que tuvo que luchar contra su equipo para que fuera el primer sencillo de su álbum debut, Esa soy yo, en lugar de la opción que le proponían, Te felicito. "Era una buena canción, y Señor mentira tenía otra cosa, una magia y chispa que no sé cómo explicar. Hubo una lucha interna muy dura, pero al final salí victoriosa porque me enterqué y me dijeron: 'Bueno, adelante, pero bajo tu responsabilidad'", recuerda la artista de 27 años.