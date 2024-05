Yahaira Plasencia tras presunto despido de 'Al sexto día': "No se dejen llevar por tanta estupidez"

El viernes pasado, la periodista Magaly Medina afirmó que la cantante Yahaira Plasencia sería retirada de la conducción del programa Al sexto día. No obstante, Plasencia desmintió esta información en sus redes sociales, confirmando que seguirá al mando de su espacio. Aunque no mencionó a nadie en particular, aconsejó a sus seguidores: "No se dejen llevar por tanta estupidez".



"Ella tenía un programa. Nadie se había dado cuenta de que ella conducía un programa en Panamericana los sábados, pero hoy [viernes] está grabando su último programa. O sea, le dijeron bye, bye porque no funciona, por eso sales de la tele, porque no hay audiencia y nosotros somos esclavos del rating", señaló la conductora de Magaly TV, La firme.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre su presunta salida de Al sexto día?

El sábado, Yahaira Plasencia no solo regresó a su programa, sino que también compartió un mensaje en sus redes sociales. “Hacía esta historia para decirles que no se pierdan Al Sexto Día, tenemos un programón, muy bonito la verdad”, señaló Plasencia.



Agregó: “También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora, a veces me impresiona, de verdad. Me voy a trabajar feliz porque soy una persona feliz”.

Yahaira Plasencia responde a las especulaciones sobre su permanencia en el programa 'Al sexto día'. | Fuente: Instagram: @yahairaplasencia

