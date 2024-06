Yahaira Plasencia responde a Daniela Darcourt sobre Sergio George: "Ha malinterpretado, él es buena persona"

Luego de que Daniela Darcourt mencionara que Sergio George minimiza el trabajo de los cantantes peruanos, Yahaira Plasencia aseguró que las palabras del productor musical fueron sacadas de contexto y malinterpretadas.

"Yo hice el podcast, yo pregunté, él respondió, pero yo jamás he querido incomodar a nadie y creo que Sergio tampoco. Yo valoro la carrera de todos mis compañeros. Yo lo conozco muchísimo a Sergio y me parece una buena persona, siento que se ha malinterpretado las cosas que ha dicho, en 'chacota' y jugando", dijo a América Hoy.

Por otro lado, Yahaira Plasencia negó que Sergio George la esté utilizando, tal y como mencionó Daniela Darcourt. "¿Sientes que Sergio te está usando para ganar portadas?", preguntó la reportera; a lo que la intérprete de Cobarde negó esa situación y confesó que él no es así: "No creo, a Sergio lo conozco, las cosas que hablamos y jugamos es porque somos amigos".

Tras ello, la salsera nacional aseguró que el productor musical se disculpó con ella por sus comentarios: "Hay cosas que él ha dicho cosas no tan bonitas y él me ha dicho: 'Yahaira, disculpa, fue el momento, se me pasó la mano' y yo: 'Ok, Sergio’", manifestó. Después de años de rumores de una supuesta rivalidad con Darcourt, Plasencia confesó que no son grandes amigas, pero sí compañeras y se apoyan: "Donde la veo, ella me abraza; y viceversa. El tema de Sergio es porque él no ha sabido expresarse".

¿Qué dijo Daniela Darcourt de Sergio George?

Después de que Sergio George insinuara que las vistas que tiene Daniela Darcourt en YouTube son "número comprados", la salsera peruana nominada a los Latin Grammy respondió a la polémica y resaltó que el productor musical solo busca minimizar el trabajo de sus compañeros que luchan por ganar un lugar en esta industria.

"Así como él ha mencionado en su entrevista, si vamos a hablar con verdades, hablemos con la verdad. Quien cogió el teléfono y me llamó, fue él. Me propuso muchas cosas de trabajo y, evidentemente, Sergio tiene una carrera de mucho tiempo, con muchos artistas y eso nadie se lo puede quitar porque lo ha trabajado él. Siento que se le ha dado mucha importancia a una persona que, en cada entrevista, lo único que ha hecho –o intentado hacer- es minimizar el trabajo de todos los jóvenes o talentos de un país. Eso me molesta", mencionó en El reventonazo de la Chola.

Por otro lado, Daniela Darcourt asegura que, muy aparte de mencionar su nombre, Sergio George habla de la mucha o poca industria que crece poco a poco en el Perú. "Y sí, nos falta muchísimo, pero si vas a venir a intentar darle una oportunidad a ese alguien que tú dices que se lo merece, dásela de corazón, y no la utilices para ganar titulares, para destruirla y luego volverla a levantar, para dejarla en stand by y luego volver como si no hubiera pasado nada", dijo en relación a Yahaira Plasencia y a otros colegas con los que trabajó, quienes "en su momento, también han confiado en él".

Yahaira Plasencia grabó videoclip en el cerro San Cristóbal

Yahaira Plasencia estrenó en su canal oficial de YouTube el videoclip de Noche de Copas, el segundo sencillo de su disco Yahaira: Éxitos de Juan Carlos Calderón, disponible en todas las plataformas musicales. Este lanzamiento llega precedido del tema Acaríciame, primer single promocional de este álbum.

El videoclip de Noche de Copas, grabado en el mirador del emblemático cerro San Cristóbal, muestra a la cantante de El Rímac en una sesión musical nocturna, al aire libre, junto a toda su orquesta, cantando y bailando en el barrio de su infancia. Imágenes aéreas de la ciudad y la cruz iluminada son parte del llamativo audiovisual.

Noche de Copas y Acaríciame son dos hits del desaparecido compositor español Juan Carlos Calderón, popularizados en el mundo entero por la cantante y actriz y María Conchita Alonso, quien, enterada de estas versiones, se animó a respaldar el talento de la cantante peruana.

"Lo has hecho muy bien. Has dejado a estas canciones con esa sensualidad original, con un poquito más de sabrosito, te auguro muchos éxitos, auguro algo muy grande para ti", le dijo en una reciente conversación virtual.

