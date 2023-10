Laura Spoya muestra los daños que causó el huracán Otis en su casa de México [VIDEO]

La ex Miss Perú, Laura Spoya, compartió imágenes impactantes que muestran el devastador estado de su casa en México tras el paso del huracán Otis en la costa del estado de Guerrero y la ciudad de Acapulco. En el lugar se encontraba su esposo Brian Rullan, quien afortunadamente resultó ileso.

La creadora de contenidos por internet se encuentra en Lima y desde sus redes sociales, solicitó apoyo para las personas afectadas en Acapulco, donde el huracán ha dejado daños considerables.

"Desde la madrugada nadie ha podido comunicarse con su familia allá. Brian venía hoy para Perú y le tocó estar allá y nosotros acá", dijo la modelo en una publicación.

Las imágenes compartidas por Laura Spoya ilustran el impacto devastador del huracán Otis. Se pueden observar viviendas, edificios, calles, vehículos, negocios y otros sitios afectados por el poder destructivo del huracán.

"Gracias a Dios, Brian y su hermano están bien. Así quedó parte de mi casa", dijo Spoya a través de sus historias en Instagram.

Además, señaló que el huracán ha sido catalogado como el más destructivo que ha tocado tierra en el Pacífico, ya que alcanzó la categoría 5 cuando llegó a Acapulco alrededor de la medianoche.

Además de su faceta como periodista deportiva y conductora de un programa paranormal en el que, según sus propias palabras, "cazaba fantasmas", la modelo y creadora de contenidos Laura Spoya, es amante de la comedia y el stand-up comedy. Sin embargo, tampoco le huye a los 'realities' de competencia.

En una reciente entrevista, la ex Miss Perú recordó su participación en programas como Esto es Guerra y El Gran Chef Famosos. Aunque su experiencia en el espacio culinario fue buena, confesó que sus nervios y miedo le impidieron convertirse en ganadora.

"(El Gran Chef Famosos) fue mi programa favorito, porque me gusta comer, además mi esposo es chef. Me gustó tanto que me metí a estudiar comida peruana y mediterránea internacional. Me obsesiono con las cosas que me gustan. Me dolió más perder El Gran Chef, que el Miss Universo. No gané porque me autosaboteé. La semana final me llené de miedo y nervios. Entraba a cocinar temblando y sentía que mi mente estaba nublada", dijo a El Comercio.

Su participación en el Miss Perú estuvo en riesgo

Un evento controversial que la involucró con Renzo Costa, entonces jurado del Miss Perú 2015, casi la llevó a retirarse del concurso de belleza, aunque finalmente decidió mantenerse firme para no darle credibilidad a las acusaciones infundadas.

"Me molestó que mi integridad se viera dañada. Fue como dos días antes de la final. Fui a un festival importante de reggaetón, un género que me encanta. Jessica (Newton) (directora de Miss Perú) me dijo que no fuera, pero no le hice caso. Me fui bien camuflada y en el evento me encontré con Renzo Costa. Cada uno había ido por su lado. Lo saludé, y eso fue todo. Alguien nos tomó una foto. Sospecho quién fue, pero prefiero dejarlo ahí. Y es cierto, Jessica me recomendó retirarme, pero no quise porque era como darle la razón a toda esa gente que insinuaba cosas falsas", aseguró.