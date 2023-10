"Tener una corona no te hace más inteligente": Magaly Medina arremete contra Luciana Fuster

Luciana Fuster es tendencia en todo el Perú luego de coronarse como la nueva Miss Grand Internacional tras vencer a otras 68 candidatas de diversos países en todo el mundo. La modelo peruana recibió la corona y dejó en lo más alto el nombre de nuestro país en el certamen de belleza luego de lucirse en la pasarela y desfilar con glamur los trajes y vestimentas seleccionadas para el concurso.

No obstante, para Magaly Medina, la ex chica reality no debió ganar el Miss Grand Internacional 2023 pues consideró que la colombiana María Alejandra López estaba mejor preparada para llevarse la corona del evento realizado en el Phú Thọ Indoor Stadium, de la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam, este miércoles 25 de octubre.

En esa misma línea, Magaly Medina, quien es una de las detractoras de Fuster, mencionó que la modelo peruana hizo “una buena pasarela” y que estuvo bien al momento de lucirse ante las cámaras de televisión, pero que todavía considera que hubo otras participantes con “mejor preparación intelectual”.

“No será la más inteligente, pero por lo menos explotó su belleza y su manejo de escenario. Eso a ella le ha valido para ponerse entre las ganadoras, aunque alguna gente no esté de acuerdo, y yo tampoco, porque para mí la ganadora era la colombiana, pero hay que reconocer que creció un montón, desde el día en que llegó hasta la final”, declaró la periodista en Infobae Perú.

Luciana Fuster ganó el Miss Grand Internacional 2023 en Vietnam. | Fuente: instagram (missgrandperuofficial)

Por otro lado, Magaly Medina sostuvo que mantiene su opinión de que Luciana Fuster no debió ser elegida para representar al Perú en el Miss Grand Internacional en Vietnam.

“El tener una corona sobre la cabeza no te hace más inteligente que el resto de las mujeres. O sea, no hace a una mujer mejor que las demás, yo sigo opinando lo mismo de Luciana Fuster porque es una chica que no está bien preparada intelectualmente, mejor preparada que ella estaban otras de las candidatas”, expresó la conductora de televisión.

Magaly Medina: “Luciana Fuster se llevó la corona porque es guapa”

En otro momento, Magaly Medina no dudó en opinar sobre las indirectas que habría recibido de parte de Jazmín Pinedo y de Jessica Newton, quien sostuvo que “nadie le puede decir a otra persona que no puede”.

"Luciana se llevó una corona porque es guapa, porque sabe desenvolverse, porque en la pasarela lo hizo bien. Y bien por ella. Yo las indirectas no me las tomo personal, porque cada uno es libre de opinar. Y en este país hay libertad de opinión, y mi opinión yo la mantengo. Sigo pensando que ella es una chica bella, con corona, pero tonta", manifestó.