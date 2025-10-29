Ximena Díaz reemplazará a Natalia Salas en 'Eres mi bien' y promete "cuidar a Mechita con amor y respeto"

Tras la emotiva despedida de Natalia Salas de la telenovela Eres mi bien debido a su tratamiento contra el cáncer, la actriz Ximena Díaz compartió un mensaje lleno de gratitud al asumir el papel de Mechita, uno de los personajes más queridos por el público.

“Quiero agradecer de verdad todos los mensajes y el cariño tan bonito que he recibido. Sé que no es fácil tomar la posta de un personaje tan querido, y menos aún después del trabajo increíble que hizo Natalia Salas con su Mechita”, expresó Díaz en sus redes sociales.

La actriz también reveló que tuvo una conversación muy significativa con Salas antes de asumir el personaje. “Me dijo algo precioso: ‘Quiero que Mechita siga, que continúe’. Y eso haré. Voy a cuidar a Mechita con todo el amor y el respeto que merece, poniéndole mi corazón y mi manera de sentirla”, afirmó.

Díaz acompañó su mensaje con un sincero agradecimiento al público por el apoyo y destacó la importancia de mantener viva la esencia del personaje: “Cuando un personaje llega al alma del público, lo único que uno puede hacer es seguir haciéndolo desde el alma también”.

Además, en la publicación de despedida que Natalia Salas compartió días antes, Ximena dejó un comentario lleno de afecto: “¡Te prometo que cuidaré mucho a tu Mechita y trataré de contar esta hermosa historia con mucho amor! Te quiero mucho”.

Natalia Salas se despide de la telenovela 'Eres mi bien'

Natalia Salas se despidió de la telenovela Eres mi bien después de comunicar que enfrenta un nuevo diagnóstico de cáncer. En el mismo anuncio, Salas agradeció la oportunidad de haber regresado a la televisión.

"Gracias Mechita. Me regalaste volver a la ficción después de 9 años. Me regalaste compañeros increíbles que me llevaré para siempre en el corazón. Me regalaste enseñanza y fortaleza. Hoy me despido de tu piel, pero estarás para siempre en mi Mercedes Eugenia Gómez de López. Espero haberles sacado algunas sonrisas con ella jiji”, escribió la actriz.

Inmediatamente, varios de sus seguidores lamentaron su salida, aunque coincidieron en que lo más importante es su bienestar.

Natalia Salas revela que el cáncer volvió, esta vez en la vértebra

Natalia Salas conmovió a sus seguidores al revelar a través de sus redes sociales que el cáncer que enfrentó hace tres años ha regresado, esta vez con una metástasis en una de sus vértebras.

“Soy muy juiciosa con mis chequeos post cáncer, y felizmente que lo soy. El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no?”, escribió.

La actriz relató que, tras sus últimos exámenes médicos, los resultados no fueron favorables. “El cáncer de mama que me diagnosticaron hace tres años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras”, explicó.

En solo tres semanas, Salas se sometió a una biopsia, radiocirugías, un nuevo tratamiento antihormonal y una cirugía programada llamada ooforectomía salpingectomía bilateral, procedimiento mediante el cual le retirarán los ovarios y trompas.

RPP Data Cáncer de Mama: La importancia de la detección temprana para salvar vidas Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana. Sin embargo, en el Perú todavía existen brechas por cerrar: solo el 15% de mujeres entre 40 y 69 años se realizó una mamografía en los últimos dos años, según cifras del INEI. Leer más Compartir RPP Data Share 00:00 · 00:00