Christian Cueva obtiene orden judicial que impide a Pamela López referirse a él publicamente

El Poder Judicial emitió una resolución que prohíbe a Pamela López mencionar públicamente a Christian Cueva. La medida fue adoptada luego de que la defensa del futbolista denunciara un presunto "hostigamiento mediático" por parte de su expareja.

De acuerdo con el documento judicial, la orden busca poner fin a las alusiones constantes que la trujillana habría realizado sobre el jugador a través de redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación.

El estudio Villaverde, encargado de la defensa del deportista, difundió un video en sus redes sociales, replicado también por Cueva, en el que explican las acciones emprendidas.

"Ante el constante hostigamiento que viene sufriendo por parte de la señora Pamela López, quien en todas las plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación ha venido vertiendo comentarios negativos contra nuestro patrocinado, hemos solicitado al juzgado le ordene a la señora López el cese inmediato de todo comentario", indicó Zamir Villaverde, abogado del futbolista.

Pamela López podría ser denunciada penalmente en caso de incumplir la resolución

El juzgado dispuso que Pamela López no emita opiniones, conceda entrevistas ni difunda información relacionada con el proceso judicial, el conflicto familiar o la vida privada de Christian Cueva.

Asimismo, el documento indica que la trujillana no deberá "utilizar a los menores hijos para transmitir mensajes o exponer su situación o bienestar emocional ante terceros o medios de comunicación".

La resolución advierte que, en caso de incumplimiento, López podría ser denunciada por el delito de "desobediencia y resistencia a la autoridad", lo que conllevaría a sanciones penales.

"Si la señora Pamela López continúa mencionando el nombre del señor Christian Cueva de manera directa o indirecta, será denunciada ante el Ministerio Público (...) En este sentido, se le exhorta a la señora López que cese con el hostigamiento en contra del señor", precisa el letrado.

Hasta el momento, López no se ha pronunciado al respecto.

