"Tu ausencia pesa en el alma": Maju Mantilla se pronuncia tras la muerte de su madre

La conductora y ex Miss Mundo Maju Mantilla se pronunció en sus redes sociales tras el fallecimiento de su madre, ocurrido el lunes por la noche. En un extenso mensaje, dijo estar agradecida por las muestras de cariño recibidas y dedicó unas líneas a quien consideró su "mayor ejemplo de fe y amor".

"Estamos muy agradecidas por sus mensajes, sus oraciones y muestras de cariño. Con profunda tristeza, nuestra mamita partió este lunes cerca de las 7 p.m., mientras mi hermana, mi tía y yo la acompañábamos. Ha sido muy doloroso; no hay nada que pueda explicar lo que sentimos en estos momentos", dijo al inicio.

La ex reina de belleza también describió como una mujer de corazón generoso y fe inquebrantable. "Tendremos los recuerdos más maravillosos de nuestra niñez junto a ella, momentos cargados de palabras suaves, miradas dulces y gestos sencillos que nos llenaban de luz", expresó.

¿De qué murió la mamá de Maju Mantilla?

Maju Mantilla reveló que su madre fue diagnosticada con cáncer en 2020.

"Cada día era una prueba de esas que te parten el corazón en pedacitos. Pese a todo, su valentía salió a relucir de forma ejemplar, su fe fue la más grande y la más firme, y su amor por Dios traspasó cualquier dolor", señaló.

La presentadora también recordó la alegría que su madre sentía al compartir tiempo con sus nietos, a quienes solía obsequiar medallitas, rosarios y crucifijos.

Su madre, que acababa de cumplir 75 años, participó recientemente en reuniones familiares y celebraciones, entre ellas los 90 años del padre de Maju Mantilla y el cumpleaños de una de sus nietas.

"El martes 28, día central del Señor de los Milagros, orábamos por ella en el velorio, rezábamos el Rosario como a ella le gustaba y cantábamos como fue su voluntad", relató la conductora.

"Mamá, sólo te mereces amor, flores, alegría, oraciones, cánticos y los más bellos recuerdos en casa. Tu ausencia pesa en el alma. Nuestro corazón tiene escrito tu nombre y en nosotros quedan tus abrazos y tu memoria. Te amamos", concluyó.