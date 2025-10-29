Leslie Moscoso revelará en 'El valor de la verdad' los abusos y amenazas que sufrió por parte de una expareja

Este domingo, la actriz y comediante Leslie Moscoso se sentará en el sillón rojo de El valor de la verdad para relatar uno de los episodios más dolorosos de su vida: el abuso físico y psicológico que asegura haber sufrido a manos de una de sus exparejas, así como las amenazas que recibió posteriormente.

En el adelanto del programa, Moscoso rompe el silencio con su testimonio: “Él me puso una cinta en la boca para que no gritara, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Me aventó puñetes y patadas, como una piñata”.

La actriz cómica también contará el momento más devastador de su vida, cuando una psicóloga le reveló que su hija habría sido víctima de tocamientos. “No sabía nada. Le pido perdón a mi hija todos los días. No te imaginas el dolor que sentí en ese momento, sentí que me moría”, confesó entre lágrimas.

Durante el avance del programa se escucha además un audio atribuido a José Cortez, expareja de Moscoso, donde él la amenaza directamente: “Con 200 soles te desaparezco, yo me voy a la cárcel, pero tú te vas a ir a la tumba”.

A través de sus palabras, la artista busca enviar un mensaje de fortaleza y reflexión a las mujeres que han pasado por situaciones similares: “Nadie tiene el derecho de robarte la inocencia, de partirte el alma, de causarte este dolor. No se queden calladas, denuncien.”

El promocional de El valor de la verdad resume así el impacto de su testimonio: “Leslie Moscoso es la nueva invitada al sillón rojo. Una historia que nadie se atrevió a contar: los abusos, el miedo, las amenazas… y el valor de alzar la voz”.

¿Quién es Leslie Moscoso?

Leslie Moscoso es una actriz, comediante y vedette peruana reconocida por su participación en programas de humor y entretenimiento de la televisión nacional. Nació en Lima y alcanzó popularidad en la década de los 2000 gracias a su trabajo en el programa cómico Recargados de risa, donde destacó por su carisma y sentido del humor.

A lo largo de su carrera, Leslie ha incursionado también en el teatro y en espectáculos de revista, destacando en el medio artístico.

En los últimos años, Moscoso ha usado su voz para compartir experiencias de vida relacionadas con la maternidad, las relaciones y la violencia de género, buscando generar conciencia sobre la importancia de denunciar el maltrato.

La vez que Leslie Moscoso denunció a su esposo

En enero de 2024, la actriz estuvo en el programa Magaly TV La Firme donde narró los maltratos que sufrió por parte de su esposo José Cortéz. Como se recuerda, Moscoso también presentó una denuncia contra él por tocamientos indebidos hacia su hija.

“Yo sí siento culpabilidad, porque yo lo hice ingresar a mi casa (...) Yo me iba de viaje y él se quedaba con mis tesoros, como si fuera un buen hombre. Y por eso me siento culpable”, dijo entre sollozos.

Tras estas declaraciones, Cortéz se defendió: “Yo a Leslie la quiero y la respeto. Ella es una gran mujer, una gran persona, yo jamás haría algo en su contra, ni de ella ni de nadie”, comentó.

“No te estoy afirmando ni negando nada, si yo, en algún momento acalorado, de discusión, he dicho algo que no es correcto, le digo así: ‘Leslie, te pido disculpas, y lo pido desde lo más profundo de mi corazón’ (…) Sabes que siempre he sido una persona correcta y que ha tratado siempre de hacer las cosas de la mejor manera posible”, comentó en ese entonces.