"Es una mentirosa": pareja de Luisito Sánchez arremete contra Leslie Moscoso y negó acusaciones de violencia

La polémica en torno a las declaraciones de Leslie Moscoso sobre una supuesta agresión por parte de Luisito Sánchez, integrante del grupo Skándalo, continúa generando controversia. Esta vez fue Enza Mitrovich, actual pareja del cantante, quien salió al frente para defenderlo y desmentir las acusaciones.

Visiblemente molesta, Mitrovich calificó a Moscoso de “mentirosa”, asegurando que sus declaraciones carecen de credibilidad. “No creo nada de lo que sale de su boca porque en el podcast Café con la Chévez dijo que nunca hubo golpes”, expresó.

Además, señaló que Moscoso habría inventado historias con el propósito de quedar bien ante la opinión pública. “Se burló de mí, permitió que me insulten y eso demuestra hasta dónde puede llegar”, comentó Enza, agregando que solo había guardado silencio “por el niño que tiene con Luis”.

Leslie Moscoso contó que Luisito Sánchez tenía celos cada vez que Luigui Carbajal la besaba en escena… aunque ya no eran pareja.

Sí, los mismos que compartieron escenario en Skándalo.



Luisito Sánchez rompe su silencio sobre Leslie Moscoso

Ante la repercusión de las declaraciones, Luisito Sánchez también se pronunció. El artista negó haber ejercido violencia contra sus exparejas y pidió respeto para las madres de sus hijos. “Amo a mis hijos y ellos saben que nunca le haría daño a sus mamás. Respeto mucho a Leslie, Laura y Alessia”, afirmó.

El cantante, sin embargo, evitó entrar en detalles sobre la acusación y adelantó que brindará su versión completa en un programa de televisión.

El origen de la controversia

Las declaraciones de Leslie Moscoso surgieron durante su participación en El valor de la verdad, donde aseguró haber sido agredida por Sánchez durante la celebración del segundo cumpleaños de su hijo. La afirmación generó gran impacto en redes sociales y en la prensa de espectáculos, motivando las recientes respuestas tanto del cantante como de su pareja actual.