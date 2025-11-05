Leslie Moscoso afirma "no tener miedo" a demanda de Pedro Loli por revelar agresión: "Tengo pruebas"

Leslie Moscoso afirma “no tener miedo” a la posible demanda por difamación anunciada por su expareja Pedro Loli luego de que ella revelara en el programa El valor de la verdad una agresión física y psicológica que habría sufrido por parte del integrante del Grupo 5 cuando mantenían una relación años atrás.

Moscoso señaló que “esperaba” su reacción y exhortó a Loli a que “haga lo que crea conveniente” después de contar supuestos hechos de violencia vividos en sus casi cinco años de romance. “No me da miedo y es lógico que se niegue hasta el final, pero hay testigos que han visto lo que conté”, sostuvo.

En ese sentido, la actriz cómica reconoció como “error” no haber denunciado a Pedro Loli en el momento que sufrió las presuntas agresiones.

“En todo caso, mi error fue no denunciar en ese momento. Lamentablemente, no lo hice por temor de no obtener ayuda, porque no tenía lesiones físicas. Además, es mi vivencia, mi historia y la puedo compartir”, declaró la modelo a Trome.

Por otro lado, Leslie Moscoso contó que Karla Tarazona fue una de las personas que pudo ver lo que pasaba en su relación con Loli. “Karla viajó con nosotros y era cercana, no solo ella, también otros compañeros artistas han visto cosas. Yo estoy tranquila, difamación no hay, porque es mi verdad”, señaló.

Leslie Moscoso reafirmó su testimonio sobre agresiones de sus exparejas

Leslie Moscoso reafirmó las agresiones que vivió durante su relación con el cantante Pedro Loli y sus otras exparejas. A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, la exvedette recalcó que todo lo que dijo fue basado "en hechos reales". Además, aseguró tener "testigos" que pueden corroborar su testimonio.

"De acuerdo con las declaraciones brindadas en el programa El valor de la verdad, emitido el 2 de noviembre de 2025, pongo en conocimiento de la opinión pública que todas mis respuestas reflejan una narrativa de mi vida personal basada en hechos reales que cuentan con testigos", se lee en el pronunciamiento.

De igual manera, la también bailarina mencionó que su propósito era dejar "un mensaje de fortaleza y esperanza a todas las mujeres que se identifiquen con mis vivencias, alentándolas a denunciar todo acto de violencia psicológica, física o sexual".

Finalmente, agradeció a todos sus seguidores por las muestras de apoyo y cariño. "Reafirmo que mi mayor objetivo es lograr, por la vía judicial, la protección integral a los derechos de mi hija", concluyó su comunicado.