¿Lanza cover? Leslie Shaw estrena misma canción grabada hace 12 años por Alejandra Pascucci y 'Ángeles de Fuego'

Leslie Shaw lanzó su nueva canción Tanto amarnos tanto junto con Armonía 10. La artista peruana viene promocionando el tema en sus redes sociales donde se incluye un videoclip previo en YouTube junto con Xiomy Kanashiro, además de haber cantado el tema en vivo durante el aniversario de la agrupación de Piura el último sábado en el estadio San Marcos.

No obstante, un reportaje de Amor y fuego reveló que la canción que viene difundiendo Leslie Shaw ya fue interpretada hace doce años por la cantante peruana Alejandra Pascucci y su agrupación 'Ángeles de Fuego'.

La propia Alejandra Pascucci confirmó que grabó la canción Tanto amarnos tanto dentro del álbum Volvamos a empezar. El disco, además, está disponible en la plataforma Spotify para que los usuarios puedan disfrutar de la voz de la artista nacional de 42 años, quien actualmente radica en Estados Unidos.

“Mi hija tiene once años y yo grabé esa canción un año antes de que ella nazca. O sea, estamos hablando de hace doce años, ¿verdad?”, declaró Alejandra Pascucci en Amor y fuego, confirmando que grabó el tema, por lo que la versión de Shaw sería un cover.

De igual manera, Pascucci precisó que el 2021 se subió “casi toda la producción” del disco Volver a empezar, incluyendo el tema Tanto amarnos tanto. “Eso está en las plataformas desde el 2021 hasta el día de hoy (…) Me dijeron que ya la sacaron”, sostuvo.

'Tanto amarnos tanto' fue incluido en el álbum de Alejandra Pascucci y Ángeles de Fuego el 2021.Fuente: Spotify

¿Qué dijo Leslie Shaw sobre los artistas que hacen covers?

Leslie Shaw arremetió contra los artistas que hacen covers para intentar posicionarse en la música. La intérprete de Pendejerete dio una conferencia de prensa para promocionar un festival musical y no dudó en cuestionar a varios de sus colegas.

"No, no hagan covers. En verdad los artistas que hacen covers no tienen mi respeto, para nada, porque eso es robar", señaló la cantante peruana semanas atrás.

Al ser consultada sobre si se refiere a artistas como Yahaira Plasencia, la cantante y modelo sostuvo: "Por eso. O sea, ¿quién es ella? No es nadie. Cuando tenga una canción inédita, que sea un éxito, va a tener mi respeto, pero mientras hagan covers, ni me saluden".

Compositor Carlos Rincón sobre Leslie Shaw: "Uno predica con el ejemplo". | Fuente: Facebook (Carlos Rincon Ruiz )

Carlos Rincón sobre Leslie Shaw: “No predica con el ejemplo”

El compositor Carlos Rincón cuestionó a Leslie Shaw por “no predicar con el ejemplo” luego de que ella misma dijera que hacer covers es como “robar” el talento de otros artistas.

“Lo único que puedo decir es que uno predica con el ejemplo. Ella ha sido muy ácida con las personas que han incluido en su repertorio canciones ya de otros artistas. Han hecho nuevas versiones y tuvo palabras muy duras ¿No? Hasta un poco fuertes”, comentó.

“Creo que lo hacía de un punto de vista, retando al resto como que ella iba a poder sostenerse haciendo temas inéditos. Y bueno, ya vemos que la vida le está enseñando”, agregó el autor de Hay niveles, canción interpretada por Shaw.

