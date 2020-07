Leslie Shaw cuenta los obstáculos que tuvo que pasar para consolidar su carrera en la música. | Fuente: Instagram

Leslie Shaw está en la cima de su carrera tras lanzar su último éxito “Estoy soltera” junto a Thalía y Farina. A pesar de que ha logrado posicionarse como número uno en varios países, la cantante confiesa que no fue fácil consolidar su carrera en Estados Unidos.

La artista confesó que se sintió sola en un país donde no conocía a nadie: “He llorado mucho porque he perdido vuelos, maletas, ropa muy linda, me he perdido en Miami manejando. Me he sentido sola muchas veces”. Además, reveló que se en varias ocasiones se quedó sin dinero y no le quiso decir a sus padres para no preocuparlos, así que solo le pidió ayuda a una de sus mejores amigas:

“Vania (Bludau) me ayudó y me dejó quedarme con ella y mandó a su novio a dormir a la sala (risas). Y un par de veces también me recogió del aeropuerto cuando, yo llorando, había perdido vuelos para reuniones importantes y no me podía ir”, comentó al diario La Karibeña.

“Es difícil estar sola en un país donde no conoces a nadie, no tienes amigos. Me vine solita, mi hermana vive en Orlando que está a cuatro horas, pero yo necesitaba estar en Miami donde está la disquera y los estudios”, continuó.

A pesar de todas las dificultades que pasó Leslie Shaw, se considera como una persa “terca, constante y trabajadora”. Gracias a ello, ha logrado grandes cosas. Ha colaborado con el dúo venezolano Mau y Ricky, y ahora último con Thalía y Farina.

Por otro lado, agradeció a sus padres quienes siempre le apoyaron en su carrera con la música: “Siento que he recibido tanto apoyo de mis papás con mi música. Ellos me han hecho sentir tan cómoda con mi carrera y tan bien que nunca dudé de lo que pudiera ofrecer, pero sí, muchas veces me frustraba porque sabía que tenía mucho que ofrecer y no se me daba las posibilidades”, finalizó.

"ESTOY SOLTERA CHALLENGE"

El nuevo sencillo de Leslie Shaw ha ocasionado un singular reto en redes sociales. Un 'challenge' que ha permitido su acercamiento con Alejandra Baigorria, pues la empresaria de Gamarra bailó al ritmo de la canción.

La chica reality se animó a hacer la coreografía del nuevo éxito en TikTok y Shaw lo compartió en sus redes sociales: “Me cae bien Leslie. (El challenge) era fácil, y me lancé a hacer el mío y salió. Todo bien con ella, es más me reposteó”, dijo en ‘América Espectáculos’.

Por otro lado, confesó que no se seguían en ninguna red social pero esto ha servido para que se unan más. Además, decidió enviarle un mensaje de apoyo y felicitación a la artista:

“No nos seguíamos, (gracias al video) nos comenzamos a seguir en Instagram. Le escribí ‘felicitaciones por el éxito que estás teniendo’ porque es peruana, una chica que ha salido de abajo, que la está haciendo linda. Que cuente conmigo para todas las canciones que sean de soltera”, dijo Alejandra Baigorria.