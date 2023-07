"Le doy un par de días": Leslie Shaw exige disculpas a 'Cuto' Guadalupe por comentarios sobre su físico

La cantante revela que jamás ha tenido ningún vínculo con el exfutbolista y no entiende por qué habló de ella. | Fuente: Instagram

Luis 'Cuto' Guadalupe y Leslie Shaw están envueltos en un enfrentamiento público a raíz de unos comentarios del exfutbolista en el programa de YouTube 'Te jalo', de Carlos Vílchez.

El exjugador de Universitario de Deportes contó que una de sus visitas a los estudios de América Televisión logró ver a la cantante nacional tapándose el rostro con una capucha para evitar que la vean sin maquillaje.

Esto ocasionó la molestia de la intérprete de La Faldita, que al ser consultada por estas declaraciones, no dudó en arremeter contra el tío de Jefferson Farfán.

"Qué imbécil, ¿y a él qué le importa? Está pendiente de mi cara. Para empezar, ¿no tiene mujer? Por eso no tiene mujer, por estúpido. ¡Qué comentario más desubicado!", sostuvo Shaw en el programa Amor y Fuego.

Luis Guadalupe no imaginó que la artista iba a responderle, por lo que se mostró sorprendido al hacer su descargo en el programa América Hoy.

"Para ser una mujer que tiene años en el tema de la farándula, una persona pública, que caiga en ese nivel, dice mucho de cómo es como persona. Porque yo he llamado a su representante", dijo el popular 'Cuto'.

Además, Guadalupe dijo que Shaw no es una "Chiquilla" para burlarse de una situación ajena, haciendo referencia a la infidelidad de su expareja, Charlene Castro.

"Ella no es una chiquilla, tiene experiencia y no se va a estar burlando. Lo que importa es la belleza que uno lleva en el corazón. Yo espero, como ella es una mujer inteligente, que asuma su responsabilidad y diga: 'Le pido disculpas al 'Cuto', no fue mi intención, me equivoqué'. Los seres humanos nos equivocamos. Yo soy así, encaro la situación. Si yo hubiera tenido su número directo, la llamo y la encaro personalmente", finalizó.

Pone ultimátum

Frente al descargo del exdeportista, Leslie Shaw manifestó en RPP que Luis Guadalupe es quien debería ofrecerle unas disculpas y no exigírselas. Además, aclaró que nunca ha tenido ningún vínculo con él como para que tenga la confianza de opinar sobre su físico.

"Sigo esperando sus disculpas, claro que sí. Me sorprende porque yo he viajado a muchas partes del mundo y los hombres peruanos son caballeros, pero ahora no sé qué está pasando. Un par de días más voy a esperar (para que me ofrezca disculpas), declaró en el programa Encendidos.