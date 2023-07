"Te esperamos con toda la ilusión": Melissa Klug y Jesús Barco revelan el sexo de su bebé [VIDEO]

Melissa Klug y Jesús Barco felices al saber que serán padres de una bebé. "Te amo mi niña hermosa". | Fuente: Instagram

A poco de cumplirse un mes del anuncio de la dulce espera, Melissa Klug y Jesús Barco organizaron una fiesta para dar a conocer el sexo de su bebé. Fueron los hijos de Jefferson Farfán quienes se encargaron de patear dos balones para hacerlos explotar y comunicar la noticia.

El desborde de emociones llegó cuando el polvo rosa se dispersó por el aire, anunciando que una niña llegaría a sus vidas. La pareja expresó su felicidad luego de compartir varias imágenes del momento familiar en sus redes sociales.

"Cada día qué pasa queda uno menos para conocerte, te esperamos con toda la ilusión mi niña", escribió la popular 'Blanca de Chucuito' en su cuenta de Instagram.

Aunque en sus partidos con el Sport Boys ha dedicado cada gol a su primogénita, Jesús Barco no deja de manifestar su ilusión de convertirse en padre.

"No tengo palabra para describir el momento que estoy pasando, estoy muy emocionado con la llegada de la luz de mis ojos, la reina de mi vida, cada día cuento los días para tenerte en mis brazos princesa. Te amo", publicó en sus redes.

Melissa Klug defiende su sexto embarazo

Melissa Klug ya había respondido a sus detractores y defendió su deseo de tener su sexto hijo con Jesús Barco. La empresaria fue enfática al responder que nadie está obligado a ayudarla a criar a sus hijos, por lo que nada ni nadie la hará cambiar de opinión.

"Es mi cuerpo, es mi decisión y yo lo voy a criar. ¿acaso me van a ayudar con la leche y los pañales?", cuestionó la empresaria.

En cuanto a los planes de boda, la 'Blanca de Chucuito' había adelantado algunos detalles sobre su soñada ceremonia.

"No seré la novia eterna, pero voy a tomarme mi tiempo para tener todo, no es fácil, no es que diga mañana me quiero casar, se tiene que ver la locación, la comida, el traje y mi familia es muy grande. Siempre he deseado casarme en el Caribe. Quiero una boda íntima, que estén los justos y necesarios", agregó.

Jesús Barco: “Nunca imaginé sentir una emoción tan grande”

Quien no se quedó atrás para dar la noticia del embarazo fue Jesús Barco. Él publicó una fotografía con Melissa Klug, expresando su alegría de ser papá por primera vez.

“Seré papá. Nunca imaginé sentir una emoción tan grande de solo saber que dentro de pocos meses te veré por primera vez, lo único que pido a Dios es que nazca sano y salvo. Te amo mucho mi amor Melissa Klug”, sostuvo.

Melissa Klug ya tiene cinco hijos de sus anteriores relaciones: Gianella Marquina, Samahara Lobatón, Melissa Lobatón, Adriano Farfán y Jeremy Farfán.