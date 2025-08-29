“Ella sola se humilla”: Leslie Shaw se burla y critica el videoclip de ‘Mala amiga’, nueva canción de Marisol

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de que Marisol y Yahaira Plasencia lanzaran la canción Mala amiga, Leslie Shaw no tardó en reaccionar. Tras ver el video y escuchar la letra, la cantante se mostró indignada por la calidad del material. “¿Quién ha dirigido esa mier...? Le habrán dicho que va a salir más lindo que Hay niveles y mira esa mier...”, dijo para las cámaras de Magaly TV: La Firme.

Por otro lado, hizo énfasis en la coreografía y el vestuario que utilizaron las protagonistas en el clip. “La ropa está fatal, se ve bien corriente y la Marisol se ha engordado un poquito, ¿no? La misma coreografía al Dile que no”, agregó.

¿Mala amiga está dirigido a Leslie Shaw?

“No sabía que yo era tan importante, en verdad, para que me dediquen una canción, porque Marisol también estaba haciendo puro cover antes de Hay niveles”, dijo Leslie Shaw quien consideró que la canción Mala amiga es para ella. “Nunca fuimos amigas”, reiteró.

Tras ello, también criticó el maquillaje de Marisol que fue hecho por Carlos Cacho. “Yo nunca he compartido con ella más que en el videoclip. De repente será para la Pamela López o para otra amiga. ¿Qué tal el peinado, el maquillaje de Marisol? Fatal, las siento un poco secas. Pero ese maquillaje seco, es de maquilladores un poco antiguos que empanizan y ahora las cámaras tienen el HD que se nota toda la empanizada que se meten”, comentó.

Aparte del maquillaje, el look y la letra, Leslie Shaw también criticó la locación del videoclip: “Ese set con toda esa pared cochina atrás y esas luces de ahí, mira eso, se ve fatal. Parece un convento, que estuvieran en un convento, se hubieran disfrazado de monjas y creo que tendría más contexto. Ya no alcanzó para el vestuario, bien fea la ropa. Con esos videos feos, solita se humilla, me sigue pareciendo un meme”, apuntó.

Leslie Shaw arremetió contra los artistas que hacen covers

Hace unos meses, la intérprete de Pendejerete dio una conferencia de prensa para promocionar un festival musical donde ella es una de las protagonistas y no dudó en cuestionar a varios de sus colegas.

"No, no hagan covers. En verdad los artistas que hacen covers no tienen mi respeto, para nada, porque eso es robar", señaló la cantante. Al ser consultada sobre si se refiere a artistas como Yahaira Plasencia, la modelo sostuvo: "Por eso. O sea, ¿quién es ella? No es nadie. Cuando tenga una canción inédita, que sea un éxito, va a tener mi respeto, pero mientras hagan covers, ni me saluden".

En otro momento, Leslie Shaw criticó la gira que hizo Yahaira Plasencia en los medios argentinos al ser presentada como 'La diosa peruana' y cantar en los sets de televisión. "Ella debe estar regia, pero cualquiera puede pagar a un jefe de prensa e ir a los programas. Lo más fácil es eso, pagar. Lo más difícil es tener éxito con una canción inédita", acotó Shaw.