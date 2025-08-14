"Ella dijo que yo no soy su amiga": Leslie Shaw no cree que el nuevo tema de Marisol esté dirigido a ella

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Leslie Shaw volvió a lanzar críticas contra el trabajo de Marisol, tras la difusión del avance del videoclip de su tema Mala amiga, publicado en las redes de la 'Faraona de la Cumbia'.

Durante una entrevista en el programa de Magaly Medina, la conductora le consultó a 'La Gringa' su opinión sobre el nuevo material de su colega, sin embargo, la cantante no dudó en hacer un polémico comentario.

"Ese video es horrible. Está hecho en Canva, y Canva es gratis, ¿no?", señaló, refiriéndose que la producción habría sido realizada con una herramienta de edición gratuita en internet.

Mala amiga no es para mí, afirma Leslie Shaw

Aunque la letra de Mala amiga podría interpretarse como una indirecta hacia ella, Leslie Shaw no lo considera así. "Ella dijo que yo no soy su amiga. ¿Entonces? Decídete, pues, hijita: ¿soy tu amiga o no? Para el marketing sí, pero para hablar no", afirmó.

La primera crítica pública que Shaw hizo al trabajo de Marisol fue hace un mes, a raíz del estreno del videoclip Dile que no, tema en el que participó.

“Yo le dije: ‘Mari, te recomiendo gente joven, directores de arte, guionistas, qué sé yo’, pero no quiso. Hizo su video horrible (...) en ese videoclip no hay niveles. De toda mi carrera, el video más horrible. Yo traté de ayudarla... como amiga arriesgué toda mi trayectoria y mi carrera por ella”, afirmó.

¿Crece la lista de enemigos de Leslie Shaw?

Durante la entrevista, Magaly Medina bromeó sobre la creciente lista de detractores de la cantante debido a sus opiniones y críticas hacia otros colegas, e incluso llegó a compararla con ella, lo que provocó carcajadas a la artista.

"Oye, estás coleccionando enemigos ya, no me hagas la competencia", comentó la figura de ATV. Sin embargo, lejos de lamentarse, Shaw respondió : "A mí no me interesa, a mí no me interesa ser amiga de esa gente. Todos hablan de mí, se inventan cosas y, cuando yo respondo, resulta que yo soy la mala. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que me quede callada?".

Actualmente, Leslie Shaw promociona el videoclip de Tanto amarnos tanto, su reciente colaboración con la orquesta Armonía 10, que cuenta además con la participación de Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán.

