"Fui yo quien te dio la mano, malagradecida": Marisol lanza canción 'Mala amiga' en medio de polémica con Leslie Shaw

Marisol lanzó nueva canción que tendría referencias a su 'amistad' con Leslie Shaw.
Marisol lanzó nueva canción que tendría referencias a su 'amistad' con Leslie Shaw. | Fuente: Instagram: @marisolylamagiadelnorte/@leslieshaw
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La intérprete de cumbia estrenó junto a Yahaira Plasencia el tema Mala amiga, cuya letra llena de reproches ha desatado rumores de que estaría dirigido a Leslie Shaw, con quien mantiene una conocida rivalidad.

El enfrentamiento entre Marisol y Leslie Shaw sigue dando de qué hablar. En medio de los dimes y diretes, la cantante de cumbia sorprendió el miércoles 27 de agosto con el lanzamiento de su nueva canción Mala amiga, en colaboración con Yahaira Plasencia. 

El tema tiene algunos indirectas por lo que ha generado gran revuelo en redes sociales, donde muchos consideran que sería para Leslie Shaw, con quien Marisol mantiene una relación marcada por la confrontación. 

¿Qué dice la letra de ‘Mala amiga’?

En la canción, tanto 'La Faraona de la Cumbia' como Yahaira Plasencia, lanzan frases como “Y pensar que nadie te conocía, fui yo quien te dio la mano, malagradecida” y “La vaca se olvida cuando fue ternera, se vuelve una amiga malagradecida”.

Además, el coro lanza un mensaje aún más directo: “Mala amiga, eres harpía, te acercaste disimulando tu hipocresía… Yo soy tu karma, sé que me tienes purita envidia”. 

Si bien ni Marisol ni Yahaira Plasencia han confirmado que el tema esté dedicado a Leslie Shaw, el contexto de la enemistad entre ambas artistas ha sido suficiente para encender la polémica.

‘Mala amiga’ no es para mí, afirma Leslie Shaw

Aunque la letra de Mala amiga podría interpretarse como una indirecta hacia ella, Leslie Shaw no lo considera así. "Ella dijo que yo no soy su amiga. ¿Entonces? Decídete, pues, hijita: ¿soy tu amiga o no? Para el marketing sí, pero para hablar no", afirmó.

La primera crítica pública que Shaw hizo al trabajo de Marisol fue hace un mes, a raíz del estreno del videoclip Dile que no, tema en el que participó.

“Yo le dije: ‘Mari, te recomiendo gente joven, directores de arte, guionistas, qué sé yo’, pero no quiso. Hizo su video horrible (...) en ese videoclip no hay niveles. De toda mi carrera, el video más horrible. Yo traté de ayudarla... como amiga arriesgué toda mi trayectoria y mi carrera por ella”, afirmó.

La vez que Marisol descartó trabajar con Yahaira Plasencia

A fines de 2024, Yahaira Plasencia sorprendió con su incursión en el género de la cumbia. Su colaboración con Papillón en una versión del sencillo Soltera no solo captó la atención de sus seguidores, sino también generó diferentes reacciones de referentes del género como Marisol, la conocida Faraona de la Cumbia.

Aunque reconoció que Yahaira tiene talento, Marisol dejó claro que no tiene interés en trabajar con ella ni con Pamela Franco. Cuando las cámaras de América Hoy le preguntaron al respecto, la cantante evitó una respuesta directa. Con una sonrisa y un gesto de cortesía, simplemente mandó "un beso" para cerrar el tema.

Con años de trayectoria y el respaldo de su público, Marisol subrayó su compromiso con el género que la ha consagrado: “Nosotros tenemos un lugar ganado en la cumbia. Yo trabajo para ser un clásico de la cumbia en el Perú, no para ser una moda pasajera”.

