"Tuvimos que comprar un autotune": Marisol lanza dura crítica a Leslie Shaw y la tilda de desafinada

Una disputa que parece no tener fin. El enfrentamiento entre Marisol y Leslie Shaw continúa desde que ambas decidieron colaborar en un tema musical. Esta vez, 'La Faraona de la cumbia' arremetió contra 'La Gringa' al poner en duda su capacidad vocal. Este nuevo episodio se desencadenó tras los polémicos comentarios que la ex chica reality hizo sobre los videoclips de la intérprete de La escobita.

"Es una desafinada, ella no canta", declaró Marisol en el programa Amor y Fuego, donde además recomendó a Shaw tomar clases de canto para mejorar su técnica, de hecho, la chiclayana aseguró que Shaw recurre al playback durante sus presentaciones.

"Ella en el escenario estafa a la gente poniendo playback, canciones con sonidos mal hechos. Acepté grabar con ella sin haber visto su show, ella recién estaba incursionando en la cumbia. Cuando grabó conmigo, el productor, sonidista, ingeniero se demoró bastante en afinarle la voz. Tanto habla de mí y es una desafinada total, tuvimos que comprar un autotune", afirmó.

Marisol también se refirió a la reciente presentación de Leslie Shaw en Japón, indicando que repitió la misma fórmula con un tema que interpretan juntas.

"Puso playback, un video donde salgo yo y ella canta encima, eso es engañar, es poco profesional. Ella es una ignorante en el mundo de la cumbia", añadió.

"Ese video es horrible": Leslie Shaw critica el trabajo de Marisol

Hace unos días Leslie Shaw lanzó críticas contra el trabajo de Marisol tras la difusión del avance del videoclip de su tema Mala amiga, publicado en las redes de la 'Faraona de la Cumbia'.

Durante una entrevista en el programa de Magaly Medina, la conductora le consultó a 'La Gringa' su opinión sobre el nuevo material de su colega, sin embargo, la cantante no dudó en hacer un polémico comentario.

"Ese video es horrible. Está hecho en Canva, y Canva es gratis, ¿no?", señaló, refiriéndose que la producción habría sido realizada con una herramienta de edición gratuita en internet.

Aunque la letra de Mala amiga podría interpretarse como una indirecta hacia ella, Leslie Shaw no lo considera así.

"Ella dijo que yo no soy su amiga. ¿Entonces? Decídete, pues, hijita: ¿soy tu amiga o no? Para el marketing sí, pero para hablar no", afirmó.