"Me voy contenta porque aprendí": 'La Herbolaria' fue eliminada de 'El Gran Chef Famosos'

‘El Gran Chef Famosos’ continuó con sus noches de eliminación en la edición de su programa el último sábado 26 de agosto. Esta vez fue Beatriz Martínez, conocida popularmente como la ‘Herbolaria del Pueblo’, quien tuvo que abandonar el programa tras no convencer a los jueces: Javier Masías, Nelly Rossilnelli y Giacomo Bocchio.

Beatriz Martínez se despidió entre lágrimas de sus compañeros al escuchar que deja la competencia de ‘El Gran Chef Famosos’. “Estoy contenta, no me voy triste. Me siento emocionada porque ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Si bien, no sé cocinar, he dado lo mejor”, recalcó la participante, quien no pudo conseguir satisfacer el paladar del jurado con sus alfajores con manjar de olla.

Asimismo, la ‘Herbolaria del Pueblo’ agradeció a cada uno de los jueces “por el cariño y porque le han abierto los brazos”. “Me voy feliz y contenta y emocionada también. Gracias por la oportunidad”, expresó. Es así como 'El Loco' Wagner, Sirena Ortiz y Josi Martínez permanecen en la competencia y seguirán preparando los platillos exigidos en ‘El Gran Chef Famosos’.

Finalmente, la influencer añadió: “En toda mi vida, en un concurso que he participado, nunca pensé que una eliminación me haría sentir tan feliz, y no porque fui eliminada, sino porque aprendí. Estoy contenta de que ‘El Gran Chef Famosos’ haya pensado en mí”.

Beatriz Martínez se despidió entre lágrimas de sus compañeros. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

'La Herbolaria' fue eliminada de 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

José Peláez y jueces se despiden de ‘La Herbolaria’

Por otro lado, José Peláez agradeció a ‘La Herbolaria’ por la compañía y su buen humor durante el programa. “Gracias por habernos regalado el maravilloso honor de haber compartido contigo en esta cocina. Ha sido una muy linda experiencia. Te vamos a recordar siempre con muchísimo cariño”, señaló el conductor de televisión, quien le dio un emotivo abrazo.

En esa misma línea, Giacomo Bocchio mencionó: “Estimada Beatriz ha sido muy bonito conocerte. Eres una mujer muy amable, muy dócil, de un trato muy fácil de querer. Eso es muy grato. Se nota que te gusta aprender. Te animo a que sigas cocinando”.

Del mismo modo, Nelly Rossinelli recalcó las virtudes de la concursante. “Has sido un ejemplo de lucha. Lo que tú te propones, lo vas a lograr. Yo sé que vas a volver pronto y nos vas a demostrar de los que estás hecha. Ha sido muy lindo e inspirador conocerte”, dijo.

Por último, Javier Masías también se despidió de ‘La Herbolaria’. “No sé nada de plantas, pero si sé que la televisión es una tierra fértil y creo que tú eres la semilla que le faltaba al a televisión y estoy convencido de que tus ramas la vamos a ver como las han visto millones de peruanos con tus sonrisas y tus ocurrencias”.