Giacomo Bocchio sobre su novia: "Somos un gran equipo, ella es muy talentosa"

Después de que Giacomo Bocchio fuera vinculado sentimentalmente con Milett Figueroa, el chef peruano reveló que tiene pareja. Sus fanáticos querían saber más de quién es esta joven por lo que él confesó que también es cocinera. Ella es venezolana y se llama Brenda Dávila.

Si bien mantiene un romance privado, se han dejado ver en algunas fotos que comparten en sus redes sociales, sin embargo, habló por primera vez sobre su relación en televisión nacional.

“Tengo novia ya hace varios años y somos un gran equipo, nos respetamos mucho. Ella se encarga de todas las operaciones a las que me meto”, dijo Giacomo Bocchio a Latina. “Ella era mi cocinera en Wallqa, el restaurante del Cordon Bleu, y ahí nos conocimos. Me impactó rápidamente su amor por la cocina y su compromiso con ella. Fueron una de las primeras cosas que me llamó la atención de ella. Además de ser talentosísima, las manos le obedecen”, agregó.

El chef y Brenda Dávila mantienen una relación de años y no dio más detalles ya que prefiere que siga en privado.

"Ser cocinero es un oficio y tienen que estar en la cancha"

"A cocinar se aprende cocinando, no comiendo", dijo enérgicamente Giacomo Bocchio sobre la actualidad de los jóvenes que se preparan para ser cocineros. El juez de El Gran Chef Famosos visitó RPP Noticias el último fin de semana para comentar de qué va su conferencia La cocina y la familia.

"Para mí son palabras importantes en las que encuentro pasión y, en este caso, es una conferencia que es para todos los amantes de la gastronomía; pero, en esencia, es para ese joven que quiere ser cocinero", comentó. "Es importante que los padres apoyen a los futuros cocineros, porque siento que las escuelas hoy en día no están siendo sinceros con la enseñanza".

En otro momento, Giacomo Bocchio criticó la enseñanza de las escuelas de cocina y aseguró que, como todo es negocio, hacen que los jóvenes estudien más de dos años cuando en realidad "un cocinero no necesita esos años para formarse, uno bien enseñado se logra de 6 a 9 meses".

Con 21 años de experiencia, el chef asegura que trata de enseñarles con su canal de YouTube y es gratis, pero algunos profesores de estos institutos no tienen vida laboral, se gradúan y enseñan. "Ser cocinero es un oficio y tienen que estar en la cancha. Estamos tan orgullosos de nuestra gastronomía, pero no la conocemos mucho, caso contrario sucede en Italia. Nosotros entendemos los sabores, pero tenemos que saber el tema cultural, no puedes sentirte orgulloso de algo que no conoces. A cocinar se aprende cocinando, no comiendo", dijo.

La conferencia La cocina y la familia se llevará a cabo este sábado 9 de septiembre al mediodía en Teatro Nos, Camino Real 1037, San Isidro. Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster.