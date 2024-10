Leysi Suárez enfrenta denuncia por agresión a mujer vinculada a su expareja: "Esta situación no se ha dado por un hombre"

En medio de lágrimas, Leysi Suárez enfrenta la denuncia por agresión física presentada por la actual pareja de Jaime La Torre. "Si su padre no hace respetar a mi hija, estoy yo como madre", aclara.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Leysi Suárez fue denunciada el lunes en la comisaría de Jesús María por una presunta agresión física contra Karen Bustamante, mujer que, meses atrás, fue vinculada públicamente con su expareja Jaime La Torre. Con lágrimas en los ojos y visiblemente afectada, Leysi decidió salir al frente para enfrentar el tema y aclarar públicamente: “Esta situación no se ha dado por un hombre”.

La denuncia fue interpuesta por Karen Bustamante, quien protagonizó un ampay con Jaime La Torre, exesposo de Leysi, en agosto de 2023. Bustamante afirma que estaba estacionada con la puerta del conductor abierta, cuando Leysi se acercó, se sentó en el asiento del piloto y, según la denuncia, comenzó a agredirla empujándola, arañándole el brazo derecho y jalándole el cabello.

Leysi se dirigió al público a través de las cámaras de América Hoy: “Quiero que quede claro que el día que el padre de mi hija faltó a su hogar y a su matrimonio, lo dejé de amar. Leysi Suárez no ama al papá de su hija; eso está descartado. Si en algún momento hubiera querido retomar mi relación con él, lo habría hecho, pero fui yo quien dijo que no”.

Asimismo, agegó que su intención no es victimizarse. “Si cometo un error, lo asumo; soy un ser humano”, afirmó. Luego, se desmarcó de la etiqueta de “mujer empoderada”: “No soy ejemplo de nadie. Las mujeres empoderadas son las que se levantan a las 4 a.m., trabajan y son madres solteras. Yo soy una madre leona”, dijo, con la voz entrecortada.

Continuó diciendo: “Este año perdí a mi madre y a mi padre, mientras que mi hija también ha perdido a su familia. Yo estoy sola, pero mi hija no estará sola. El padre de mi hija puede estar con la persona que quiera, pero no le presentará a cualquiera (...) Esta mujer no entró a la vida de mi hja de buena manera (...) Si su padre no hace respetar a mi hija, estoy yo como madre".

El conflicto con Karen Bustamante

Sobre el incidente que motivó la denuncia, Leysi relató que aquel día había ido al nido de su hija cuando se encontró con Jaime La Torre, su expareja. “Escuché un insulto dentro del carro. Avancé y mi error fue bajarme de mi auto. Me senté en el lado del piloto. Ella estaba en el copiloto; era la primera vez que la veía, a solo una cuadra de mi casa y del nido de mi hija”, recordó.

Al ser consultada si estaba siendo provocada, continuó: “tuvimos un forcejeo que no duró ni dos minutos. De testigo está el papá de mi hija, que ha estado presente en todo momento. Hubo un forcejeo, sí, pero no pasó nada. Ella dice que yo la empujé; estábamos sentadas en un auto, no se puede empujar. Y sobre que la arañé, tengo uñas acrílicas; estas uñas no ingresan a la piel. Me retiré y continué con mis labores del día”.

Con un aire de frustración, Leysi expresó: “Quisiera contar tantas cosas, pero tengo que guardármelas”. Afirmó que la situación se había agravado porque tanían “un acuerdo verbal que él ha faltado”. Leysi explicó que había un trato para no presentar a la nueva pareja a su hija, y aunque se siente con el derecho de rehacer su vida, dijo que en su casa “no entra nadie“. “He aprendido a vivir con mi familia de dos, yo y mi hija. No puedo hacerle este daño psicológico”.

Leysi cerró el tema reiterando su petición: “Lo único que le pido públicamente es que no involucre a mi niña. Te lo he dicho muchas veces: que tu familia respete a mi hija, que es una niña. No me meto en tu vida, nunca lo he hecho ni lo haré porque no me interesas. Solo te hablo por mi hija, nada más. Desde hace tiempo pedí hacer una conciliación, y yo quiero hacerla; es él quien se está negando”.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis