Integrante de la orquesta de Suu Rabanal está en UCI tras detonación de explosivo en Los Olivos

Leonardo Montoya, músico de Suu Rabanal, se encuentra en UCI tras un atentado con granada en las inmediaciones del restaurante La Choza Náutica y un centro automotriz, ubicados en la cuadra 14 de la avenida Carlos Izaguirre, en el distrito limeño de Los Olivos.

La salsera iba a presentarse en el mencionado local, sin embargo, en el momento en el que su compañero ingresaba los instrumentos, "pasó una moto tirando directamente la granada, él justo estaba cruzando con un timbal y la onda expansiva hace que él vuele con todo y el timbal".

A través de las redes sociales, músicos y amigos de Leonardo Montoya se han unido para apoyar a la familia del artista y recolectar fondos para los gastos médicos. “Estamos organizando un evento este domingo a partir del mediodía en el Club Lawn Tenis, es una pollada. La entrada vale 40 soles, se han sumado muchas agrupaciones como Son Tentación, Angie Chávez, Yahaira Plasencia, Barrio Fino, y más”, mencionó Suu Rabanal a Latina Noticias.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Leonardo Montoya tuvo que ser llevado a una clínica donde permanece en UCI. Asimismo, señaló que la delincuencia es una preocupación latente para todos los músicos y ciudadanos: "Estoy en un momento en el que no sé qué hacer, me preocupo totalmente, es una situación muy difícil y sobre todo triste, el no poder trabajar tranquilamente". La cantante señaló que el atentado no fue contra la orquesta ya que no han recibido ningún tipo de extorsión o amenaza.

Ministerio Público ya realiza las investigaciones

El incidente fue el domingo 9 de diciembre y al lugar de los hechos llegaron efectivos policiales de la comisaría Sol de Oro, quienes cercaron la escena, así como el personal de UDEX, peritos de criminalística y el representante del Ministerio Público.

En el lugar del ataque se pudo observar por lo menos dos vehículos estacionados con las ventanas rotas.

La PNP intervino a un joven presuntamente implicado en el ataque, quien ya fue liberado. RPP pudo conversar con la madre de este joven, Lucía Vega, quien indica que su hijo sólo fue a reunirse con un amigo y no tiene nada que ver con este ataque.

"A un amigo le ha dicho que va a ir a la Choza Náutica, que va a estar ahí un momento. Eso. A mí, personalmente, no (me ha dicho nada). Yo digo que no ha sido cierto (que haya lanzado el artefacto), que investiguen. Yo creo lo que mi hijo dijo. Él ha salido todo golpeado", indicó.

