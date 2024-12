Los Olivos: Policía investiga detonación de explosivo en las inmediaciones de un restaurante

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía investiga la detonación de un explosivo en las inmediaciones de un restaurante y un centro automotriz, ubicados en la cuadra 14 de la avenida Carlos Izaguirre, en el distrito limeño de Los Olivos.

Todavía no se conoce con certeza a qué negocio estaba dirigido este ataque de un grupo de desconocidos. De acuerdo con testigos del hecho, los individuos llegaron a bordo de una motocicleta, pasaron por el lugar y lanzaron el artefacto.

Este hecho causó gran preocupación entre peatones y concurrentes a un restaurante cercano, cuyos dos miembros de seguridad resultaron heridos, por lo que han sido trasladados al hospital Cayetano Heredia.

La PNP intervino a un joven presuntamente implicado en el ataque, quien ya fue liberado. RPP pudo conversar con la madre de este joven, Lucía Vega, quien indica que su hijo sólo fue a reunirse con un amigo y no tiene nada que ver con este ataque.

"A un amigo le ha dicho que va a ir a la Choza Náutica, que va a estar ahí un momento. Eso. A mí, personalmente, no (me ha dicho nada). Yo digo que no ha sido cierto (que haya lanzado el artefacto), que investiguen. Yo creo lo que mi hijo dijo. Él ha salido todo golpeado", indicó.

Ministerio Público ya realiza las investigaciones

Al lugar de los hechos llegaron efectivos policiales de la comisaría Sol de Oro, quienes han cercado la escena, así como el personal de UDEX, peritos de criminalística y el representante del Ministerio Público.

A estas horas de la mañana la escena aún continúa cercada y se puede observar por lo menos dos vehículos estacionados que tienen ventanas rotas e inclusive huecos.

Cabe recordar que la noche del último viernes se registró también la detonación de un explosivo en el Centro de Conversiones Pachas, un lugar que se encuentra sumamente cerca.